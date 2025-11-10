Netflix abre su primer parque temático: la casa donde sus series cobran vida

La plataforma de ‘streaming’ estrena en Filadelfia el primer Netflix House, donde los fans podrán interactuar con los personajes de sus series y películas preferidas. “Queremos convertirnos en la mayor empresa de entretenimiento del mundo”, dice la directora global de Marketing

Durante más de 25 años, Netflix ha querido que permanezcas sentado en el sofá consumiendo películas y series en la pantalla de tu salón. Ahora quiere que salgas a dar un paseo y te acerques a su casa. Quiere ser el rey del entretenimiento. Para ello, Netflix estrena esta semana en King of Prussia, un pequeño pueblo situado a 25 kilómetros de Filadelfia, su primer Netflix House del mundo, un centro de entretenimiento donde los visitantes podrán disfrutar de juegos en equipo, experiencias inmersivas y gastronómicas al tiempo que hacen compras de ropa y objetos de sus series y películas favoritas o juegan al minigolf.

Es lunes por la mañana y los operarios aún están colocando los carteles y figuras que decoran el recinto. Ultiman los detalles de la alfombra roja y la posterior fiesta que se celebrará esta tarde para estrenar el primer Netflix House del planeta. “Queremos convertirnos en la mayor empresa de entretenimiento del mundo. Eso implica explorar diferentes áreas, probar distintas estrategias y ver si funcionan, si conectan con el público y si logran captar su atención”, asegura Marian Lee, la directora global de Marketing de Netflix, a EL PAÍS en una entrevista conjunta con un reducido grupo de periodistas. El encuentro se produce en el flamante Netflix House, donde la compañía ha invitado a este periódico para que asista a la inauguración.

Netflix House es un parque temático, del tamaño de un estadio de fútbol repartido en dos plantas, donde los fans pueden interactuar con los personajes y recorrer las réplicas de los escenarios principales de sus series preferidas más allá de la pantalla como Stranger Things, Miércoles, el Juego del Calamar, los Bridgerton o Love is Blind. Cuenta con recintos de juego inspirados en una docena de las series y películas más exitosas, como K-Pop Demon Hunters o One Piece. Incluye una tienda, un cine en un gigantesco teatro TUDUM y cuatro atracciones principales: minigolf, sala de escape, recinto de videojuegos y un misterio interactivo para que los visitantes lo resuelvan con sus amigos.

Entre los escenarios más llamativos figura la habitación que Miércoles, el personaje principal de la serie que lleva su nombre, comparte con Enid Sinclair en la academia de Nervermore. Se pueden ver las camas y el gran ventanal, desde el cual se intuye la silueta de las dos protagonistas discutiendo en medio de una tormenta, mientras Enid se transforma en mujer lobo. Las ventanas se abren y los visitantes pueden acceder a un cuarto de juegos típicos de una feria, pero caracterizados como la serie.

Netflix House. Jesús Sérvulo González

Un ejército de creativos decora las instalaciones con flores e imágenes de las K-Pop, los personajes de K-Pop Demon Hunters, la película de animación que se ha convertido en el film con más visualizaciones de Netflix en apenas unos meses. Una mano gigantesca como la que aparece en la serie Miércoles, inspirada en la familia Addams, recibe a los visitantes al bajar unas llamativas escaleras rojas que conducen a los recintos de los juegos inmersivos. Al otro lado, figuras de El Juego del Calamar con la máscara característica de La Casa de Papel. A unos metros está el acceso a uno de los juegos más divertidos: un desafío de escape basado en One Piece -serie de animación inspirada en un manga de piratas que se ha convertido en un fenómeno mundial- y donde los jugadores tienen que ir resolviendo los enigmas y acertijos para ir pasando de sala. El acceso a Netflix House es gratuito: los seguidores pueden entrar al restaurante y a la tienda gratis, pero tienen que pagar para disfrutar de alguna de las experiencias interactivas.

La empresa, que comenzó como un videoclub alquilando películas por correo, se ha convertido en un gigante con más de 301 millones de suscriptores en todo el mundo. Este año espera ingresar más de 45.000 millones de dólares, un 16% más. Produce y comercializa su propio contenido audiovisual, ofrece juegos online, contenido en vivo, como combates de boxeo de la WWE o partidos de la NFL, ha comprado algunos cines emblemáticos en Estados Unidos para emitir sus propias películas y, en las últimas semanas, ha hecho una oferta por Warner Bross. Ahora quiere llevar el entretenimiento al centro comercial.

La senda de Disney

Netflix House representa la apuesta de la plataforma de video bajo demanda de convertirse en una gran empresa de entretenimiento al estilo Disney. Las Netflix House son el equivalente a los parques de atracciones del creador de la Cenicienta. Primero fueron las películas, luego decidió producir sus propias series con House of Card. Este año se ha estrenado en los eventos en vivo con el combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, que ha sido la pelea de boxeo más seguida en la televisión con 41 millones de visualizaciones.

Lee, sentada en una mesa redonda en torno a siete periodistas, lo resume así: “Netflix solo ha invertido en propiedad intelectual original durante los últimos 10 años, y realmente no se puede tener una estrategia sólida de experiencia en vivo sin una propiedad intelectual que la respalde. Otras empresas en este sector llevan existiendo 100 años, así que tienen muchísima propiedad intelectual sobre la que construir. Llevamos solo 10 años en este negocio y tenemos Stranger Things y los Bridgerton, o ahora tenemos K-pop Demon Hunters. Basándonos en todo lo que hemos hecho hasta ahora, sentimos que este es el momento adecuado de lanzarlo; tenemos suficientes propiedades intelectuales para crear experiencias impactantes".

Netflix House. Jesús Sérvulo González

En los últimos años, Netflix ha realizado más de 300 eventos con aficionados a sus productos en 40 ciudades de todo el mundo para experimentar con los formatos que ayuden a crear vínculos con el público. “Nos centramos en la interacción y en generar conversación”, explica Lee. “Debemos transmitir a nuestro público que tenemos una serie o película que les va a encantar. Que van a ver algo y dirán: ¡Guau!. O ‘Quiero ver Frankenstein de Guillermo del Toro este fin de semana!’. Y después de verla, le escriba a un amigo y le diga: ‘¡Dios mío, tienes que verlo! ¡No puedo creerlo! ¡Me dejó con náuseas!’ o ‘¡Fue emocionante!’. Queremos evocar esa conexión emocional, porque sabemos que esa es la mejor manera de que le recomiendes algo a tus amigos y se enganchen", apostilla. “Se trata de ofrecer contenido a nuestros fans, ver cómo interactúan con ellos y mantener esa comunicación bidireccional”.

Netflix House será una instalación permanente y en constante evolución que se actualizará periódicamente a lo largo del año, por lo que cada visita ofrecerá algo nuevo, explican sus creadores. Ofrece también experiencias inmersivas con tecnología de realidad virtual (VR) donde los visitantes podrán probar unas gafas para jugar con sus personajes favoritos. Cuenta, además, con un restaurante cuyos platos están inspirados en los personajes más populares de su catálogo audiovisual. Netflix BITES, como llaman al restaurante temático, ofrece comida y bebidas icónicas con guiños a las historias más segidas de Netflix. “Es una oportunidad genial para que los fans se conecten con sus historias favoritas, con platos creativos que solo encontrarás aquí”, afirma Greg Lombardo, vicepresidente de Experiencias de Netflix.

La elección del sitio no es gratuita. King of Prussia, una pintoresca localidad de 25.000 habitantes, está a medio camino entre Nueva York y Washington. En esta pequeña ciudad se yergue el tercer centro comercial más grande de Estados UUnidos, con más de 450 tiendas. Un gigantesco espacio comercial visitado por 22 millones de personas al año y con más de 1.100 millones de dólares de ventas.

Netflix House. Jesús Sérvulo González

“Para construir Netflix House nos basamos en lo que sabemos que es popular a nivel local”, desgrana Lee. “Cuando pensamos en lo que hemos visto en diferentes ciudades de todo el mundo, sabemos, basándonos en los datos de audiencia, qué funciona y qué no en las diferentes ciudades”, agrega. “Tenemos algunos datos de audiencia que, por ejemplo, muestran que el contenido coreano es muy popular en Latinoamérica. Son cosas que sabemos, y además tenemos información de las activaciones de fans que hemos hecho para las series y películas que hemos lanzado. Así que sabemos lo que va a funcionar en diferentes ciudades. Por lo tanto, utilizamos tanto los datos de visualización como la ubicación de los fans y lo que dicen”.