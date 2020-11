Retina Reset: sigue la segunda jornada del gran evento de la innovación

Si no puede ver el vídeo, pinche aquí.

La segunda jornada de Retina Reset: Construir un futuro digital y sostenible llega a su segunda y última jornada. El evento, impulsado por Santander y Telefónica, y patrocinado por Accenture, Novartis, Philip Morris, Renfe, Unir y Red Eléctrica de España, se centra hoy en la salud y la educación. Ha abierto la jornada la presidenta de Novartis Pharmaceuticals, Marie-France Tschudin, quien asegura que las terapias para muchas enfermedades no llegan por las barreras existentes en presupuestos, pautas de tratamiento y acceso a fármacos. Tiene la certeza de que todos los cambios sucedidos en los últimos meses —léase transformación digital— solo pueden calificarse como positivos. “Con lo digital se pueden hacer muchas más cosas para acelerar los diagnósticos, acceder a especialistas, controlar a los pacientes en remoto… Aportará más calidad de vida”.

Rafael Bengoa, codirector de The Institute for Health and Strategy, asegura que bien haríamos en Occidente si aprendiéramos cómo en Oriente han gestionado mucho mejor la crisis de la covid. “El cóctel que han utilizado de apps, control epidemiológico de rastreo y sensibilidad social ha logrado un cambio mayor que el nuestro. Debemos explorar si esto es una herramienta para una futura emergencia u oleada”, razona. Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes y profesor en los departamentos de microbiología y medicina del Hospital Monte Sinaí, no duda en afirmar que la desconfianza entre países ha favorecido la expansión del virus, dejando aparcado lo más elemental que ha demostrado, que esto se trata de un problema global. “La covid-19 no va de ningún país en exclusiva. Aparte, la Organización Mundial de la Salud no tiene suficientes recursos para atajarla. Hace falta otro tipo de pactos u organizaciones capaces de cooperar internacionalmente y frenar pandemias”.

Beatriz González, catedrática de métodos cuantitativos en economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aclara que conviene diferenciar a partir de ahora entre sanidad y salud. Según argumenta, la salud se genera con políticas sociales contra la pobreza, protegiendo el medio ambiente y permitiendo el acceso a viviendas dignas. “Estamos ante una sindemia, una interacción entre biología y lo social. La raíz del problema no está únicamente en el virus, sino en el conjunto del sistema social”.

A Stefania Giannini, directora general adjunta de Educación de la UNESCO, los 1.5 billones de estudiantes de 190 países que han sido afectados a raíz de la pandemia le han recordado que “la educación es un derecho”. “Educar y aprender tiene una dimensión social y humana que debe ser prioritaria. La pandemia nos ha enseñado que la educación también debe servir a una visión ética y no solo una visión económica”, reitera durante el evento.

Héctor Ibarra, responsable de Fjord en España, Portugal e Israel, durante la segunda jornada del evento Retina Reset, lo digital ha dejado de ser un elemento diferencial. “La palabra de moda en los próximos años va a ser propósito. Si todo es digital, ahora necesitas diferenciarte de otra forma”, vaticina. “Ahora estamos ante una oportunidad única. Como no pongas al consumidor en el centro y le escuches, tomes sus ideas y le hagas partícipe de tu modelo de negocio, la empresa carece de sentido. Las compañías están al servicio de los consumidores. Si no lo entiendes así, desapareces”, asegura Estefanía Yágüez, directora de consumidor e inteligencia de mercado en L’Oréal España.

Otras personalidades que intervendrán hoy son el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetzky; la catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la UCM, exministra de Educación y Ciencia, y exministra de Educación, Política Social y Deporte del gobierno de España, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo; el presidente de la UNIR, Rafael Puyol; o el catedrático de Filosofía, escritor y pedagogo, José Antonio Marina.

Así te contamos la primera jornada del evento.

