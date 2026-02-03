Euromillones: comprobar sorteo del martes 3 de febrero

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.

Comprueba los números premiados en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado de este martes

El Euromillones es una lotería que se celebra en toda Europa, concretamente en España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Este sorteo es uno de los más esperados de SELAE y se convierte en el gran protagonista de los sorteos del día. Hoy martes 3 de febrero se juega por un bote de 17 millones de euros.

Resultados del Sorteo de Euromillones de hoy

Los números premiados del sorteo de Euromillones de este martes 3 de febrero han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 26, 27, 28, 34, 37

Números estrella: 04, 09

El Millón: XPH70542

En el sorteo de Euromillones del pasado viernes 30 de enero hubo un ganador del eurobote en Bélgica, mientras en España hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 289.000 euros y selló su boleto ganador en Málaga.

Este martes Euromillones se juega por el fondo mínimo garantizado, 17 millones de euros, y el premio de “El Millón” ha llevado la suerte a un ganador en Asturias.

Todos los premios

El sorteo del Euromillones cuenta con un total de 13 categorías de premios que se distribuyen desde las que requieren acertar solo dos números para ser premiado hasta aquellas en la que se necesitan los cinco números principales junto a las dos estrellas.

Consulta en la siguiente lista todas las categorías de premios:

1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado.

2ª Categoría (5 números + 1 estrella)

3ª Categoría (5 números)

4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)

5ª Categoría (4 números + 1 estrella)

6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)

7ª Categoría (4 números)

8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)

9ª Categoría (3 números + 1 estrella)

10ª Categoría (3 números)

11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)

12ª Categoría (2 números + 1 estrella)

13ª Categoría (2 números)

‘El Millón’

Este juego adicional es exclusivo para los jugadores de Euromillones en España, que cada martes y viernes tienen la posibilidad extra de ganar 1 millón de euros extra.

Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.

Comprobar los resultados

Tras terminar el sorteo, puedes consultar de forma oficial todos los resultados en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, en EL PAÍS tienes la posibilidad de comprobar si has sido uno de los agraciados con el sorteo de Euromillones y el resto de sorteos del día.