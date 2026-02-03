Bonoloto: comprobar sorteo del martes 3 de febrero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

El sorteo diario de la Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, se celebra esta noche de martes por un bote de 4.400.000 euros. Con apuestas desde solo 0,50 €, este juego sigue siendo una de las opciones más populares para quienes buscan grandes premios con una inversión mínima.

Para contar con la combinación ganadora y llevarte el gran premio necesitas tener los mismos números que los extraídos del 1 al 49, el complementario y el reintegro.

En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo ganadores de primera categoría, pero si hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 187.000 euros y selló su boleto ganador en Zaragoza.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 3 de febrero son los siguientes:

Combinación ganadora: 13, 14, 21, 27, 36, 37

Complementario: 34

Reintegro: 8

Todos los premios del sorteo

Los premios se reparten en varias categorías:

1ª categoría (6 aciertos): se lleva el bote acumulado (hoy supera los 400.000 € en ausencia de acertantes anteriores).

2ª categoría (5 aciertos + complementario): porcentaje de la recaudación, habitualmente superior a 25.000 € por acertante.

3ª categoría (5 aciertos): alrededor de 2.800 € por ganador.

4ª categoría (4 aciertos): unos 24 € por boleto premiado.

5ª categoría (3 aciertos): premio fijo de 4 €.

Reintegro: devolución del importe jugado (0,50 € por apuesta).En total, el 55% de la recaudación se destina a premios, lo que garantiza miles de ganadores cada día.

Cobrar las cantidades premiadas

Para reclamar las cantidades premiadas es necesario seguir las pautas legales de SELAE. Si el premio es inferior a 2.000 €, se cobra directamente en cualquier administración de Loterías presentando el boleto. Para premios superiores a 2.000 €, el cobro se realiza en entidades bancarias autorizadas (CaixaBank, BBVA, Santander, entre otras) mediante transferencia, presentando DNI y boleto. Si jugaste online, el importe se ingresa automáticamente en tu cuenta.

Tienes 3 meses desde la fecha del sorteo para reclamar tu premio. Los premios superiores a 40.000 € están sujetos a una retención fiscal del 20% sobre el exceso.