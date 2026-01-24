Ir al contenido
Lotería Nacional: sorteo del sábado 24 de enero

Este 24 de enero Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Lotería Nacional como cada sábado a las 13.00 horas

Sorteo de Lotería Nacional sábado 24 enero 2026
El País
El País
Madrid -
El sorteo de Lotería Nacional se celebra este sábado 24 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, siendo uno de los juegos más populares en España, con una historia que se remonta al siglo XIX.

Los principales premios de la Lotería Nacional se reparten en un primer premio de 600.000 a la serie, en concreto, 60.000 euros para el cupón, y diversos premios complementarios. Actualmente, el sorteo se encuentra dentro de SELAE con el objetivo de ofrecer juegos seguros y responsables.

El décimo de este sábado 24 de enero de 2026 está dedicado a San Antón, el patrón de los animales, una tradición muy arraigada en distintos puntos de España, especialmente en Rincón de Soto (La Rioja), donde esta fiesta forma parte de su identidad cultural.

Décimo Lotería Nacional sábado 24 enero 2026

Todos los premios

Premios principales:

- Primer premio: 600.000 euros por serie (60.000 euros por décimo)

- Segundo premio: 120.000 euros por serie (12.000 euros por décimo)

Premios secundarios:

- Anterior y posterior 1º Premio (10.000 euros por serie, 1.000 por décimo).

- Anterior y posterior 2º Premio (5.540 euros por serie, 554 por décimo).

- Cuatro premios de 4 cifras (1.500 euros por serie, 150 por décimo).

- Diez extracciones de 3 cifras (300 euros por serie, 30 por décimo).

- Nueve extracciones de 2 cifras (120 euros por serie, 12 por décimo).

- 2 Reintegros: 60 euros

Para probar suerte con la Lotería Nacional hay que comprar un décimo, es decir, una fracción mínima de un billete de lotería. Cada décimo cuenta con un número concreto y debe coincidir con el número premiado para poder ganar el premio.

Según los números acertados y las extracciones, la cantidad premiada variará entre alguno de los premios principales o secundarios.

¿Cómo cobrar un décimo?

Si el décimo premiado es de menos de 3.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier punto de venta oficial. Para premios mayores, tendrás que acudir a uno de los bancos colaboradores. Y si lo compraste por Internet, el dinero se ingresará directamente en tu cuenta.

¿Cuándo y dónde verlo?

El sorteo se realiza este sábado a partir de las 13.00 horas. Además, se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

