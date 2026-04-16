Feijóo acusa al Gobierno de “traicionar los pilares básicos del europeísmo” con la regularización de inmigrantes

Para Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez es un “traidor” a Europa. Así lo ha calificado sin ambages el líder del PP durante su intervención en un encuentro informativo celebrado dos días después de la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes en Consejo de Ministros. “El principal problema de nuestra política exterior actual ya no es que se esté haciendo de espaldas a las Cortes Generales, que es donde siempre la hemos decidido”, ha criticado el jefe de los populares. “Ya no es que se manosee para contentar a minorías o para desviar la atención a los problemas domésticos. Es que se están tomando decisiones que traicionan los pilares básicos del europeísmo”, ha sentenciado Feijóo en un foro organizado por El Español a primera hora de este jueves. Allí, el presidente del Partido Popular ha recuperado además su propuesta de garantizar el “derecho al error” y no sancionar a los autónomos ni al resto de contribuyentes que cometan un primer incumplimiento administrativo en las declaraciones tributarias.

Entre esas “decisiones” que considera contrarias a los “pilares del europeísmo”, el líder del PP ha mencionado primero la regularización extraordinaria de inmigrantes ya vigente. “Va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea”, ha apreciado el jefe de los populares, que ya este miércoles endureció aún más su posición sobre la norma. En los pasillos del Congreso, tras la sesión de control, Feijóo cargó contra una regularización hecha “a granel” e insistió en vincularla con la delincuencia, pese a que el real decreto contempla que se valorará caso por caso y que no se dará la residencia a los extranjeros que representen “una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública”, que se acreditará además “mediante la comprobación de la inexistencia de antecedentes penales y la valoración del informe policial correspondiente”.

Sin embargo, este jueves, a la salida del foro en el que ha intervenido, Feijóo ha insistido en la misma idea: “Si un Gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y policiales, no debería formar parte de ese Gobierno, menos de la portavocía”, ha dicho sobre Elma Sáiz, ministra además del ramo, que acusa a los populares de mentir con ese asunto. “Que el Gobierno acepte regularizar a una persona que ha entrado irregularmente aun teniendo antecedentes policiales no tiene precedentes”, ha reiterado.

En segundo término, Feijóo sostiene que el Ejecutivo se sitúa fuera de las bases de la Unión Europea por los ataques contra el juez Peinado a cuenta del procesamiento de la esposa del presidente, Begoña Gómez. Y, en concreto, los vertidos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, apenas unas horas después de conocerse el auto que deja a Gómez a un paso del banquillo. “Se ha atacado al Estado de derecho, envistiendo contra la independencia del poder judicial desde el Gobierno (...). Y se ha hecho además in voce y por escrito", ha subrayado.

Por último, el jefe de la oposición considera que Sánchez también atenta contra los valores europeos por su reciente viaje a China. “Ha defendido en China un planteamiento geoestratégico radicalmente opuesto al pactado por los socios europeos”, ha terciado Feijóo. En línea con los intereses de China, Sánchez planteó el lunes ante Xi Jinping que “Occidente debe renunciar a parte de sus cuotas de representación” para que “el pasado no asfixie el futuro”. A esas palabras se ha referido este jueves el líder del PP: “Un dirigente leal a Europa jamás defendería el repliegue de Occidente. Lo que tiene que hacer Occidente es expandir sus valores. Eso es lo que defendemos los pacifistas de verdad y no los de pacotilla”.

Derecho al error

Durante su intervención en el foro, Feijóo ha lanzado varias promesas a los autónomos que su Gobierno pondría en marcha si llega a La Moncloa tras las elecciones previstas para 2027. Entre las medidas, que además exige al Ejecutivo de Sánchez, el líder del Partido Popular ha recuperado su propuesta de garantizar el “derecho al error” ya incluida en el programa electoral del PP para los comicios generales de 2023 y en la ponencia política aprobada en julio pasado durante el congreso nacional de la formación. “El Gobierno debe devolver la confianza reconociendo el derecho al error de los autónomos y del resto de los contribuyentes. De manera que el primer incumplimiento administrativo no sea sancionable y se premie la colaboración”, ha defendido. Feijóo sí ha incorporado una nueva propuesta dirigida a los autónomos: un “registro de negocios en traspaso que permita identificar oportunidades, especialmente en sectores estratégicos y en zonas rurales”.

En la retahíla de dardos contra el Ejecutivo, Feijóo ha aludido además al juicio de las mascarillas que ha arrancado este mes de abril en el Tribunal Supremo. “Nadie puede garantizar que no quede corrupción dentro del Gobierno. Soy garantía de que en España se recuperará un gobierno limpio”, ha defendido. “España no está resignada a que su nombre se asocie a esta etapa de decadencia. Estoy convencido de que España podrá despertar, de que nuestras mejores páginas podrán escribirse”, ha concluido.