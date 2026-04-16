Feijóo hará campaña en Andalucía con agenda propia en paralelo a la de Juan Manuel Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla y el líder del PP Alberto Nuñez Feijóo, en Adamuz (Córdoba), en una comparecencia por el accidente de tren. EFE/ Jorge Zapata

Alberto Núñez Feijóo se remangará en la campaña andaluza para ayudar a Juan Manuel Moreno Bonilla a revalidar una mayoría absoluta que está en el alambre. El líder del PP tendrá una fuerte presencia en Andalucía las próximas semanas, y lo hará con una agenda propia, en paralelo a la caravana electoral del presidente de la Junta, con quien normalmente no coincidirá, salvo excepciones. Se trata de una estrategia de despliegue “en abanico”, explican en el gabinete del líder popular, según la cual cada líder está simultáneamente en lugares distintos “para peinar más territorio”. Feijóo desembarca ya este fin de semana en la precampaña andaluza con actos en Sevilla y en Córdoba.

El líder del PP se desplazará este sábado a Sevilla para asistir a la final de la Copa del Rey, y el domingo a Córdoba para clausurar junto a Moreno Bonilla una reunión de alcaldes. El de Córdoba será el primer acto conjunto de Feijóo y el presidente andaluz, ya que después, en plena campaña (que empieza el uno de mayo), lo normal será que no coincidan.

Feijóo protagonizará en campaña cinco o seis actos en Andalucía, explican en su equipo directo. Junto a la precampaña, el líder del PP buscará acudir a las ocho provincias andaluzas. La estrategia de abanico es un clásico del equipo actual del PP, que cree que es mejor separar al líder del candidato para llegar a más sitios y tener más impacto mediático en los medios locales. Génova no prevé enviar a los vicesecretarios populares a Andalucía. La estrategia coordinada con el PP andaluz pretende dar el máximo protagonismo a Juan Manuel Moreno y reducir la presencia de la dirección nacional para reforzar el perfil autónomico del candidato.

El líder del PP es, de momento, el único dirigente nacional confirmado en la campaña de Moreno Bonilla, que ha previsto una caravana en “clave andaluza y con mínima presencia de dirigentes de fuera”, según el PP andaluz, lo que implica prescindir de figuras como los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. El perfil más ideológico y vinculado a la guerra de Irak de Aznar podría distorsionar con el estilo moderado de Moreno Bonilla, mientras que Rajoy afronta en abril el juicio al caso Kitchen que anidó en su Ministerio del Interior, un proceso judicial que preocupa en el PP.

Está en el aire, además, la participación de Isabel Díaz Ayuso, que estuvo en la última campaña andaluza, en 2022, con actos en lugares donde Vox estaba fuerte. Ahora, la presidenta de Madrid tiene previsto un viaje a México que coincide con gran parte de la campaña andaluza, explican en su equipo, aunque sigue “a disposición” del PP andaluz por si se la requiere. De momento no ha recibido ninguna petición.

En las últimas elecciones, las de 2022, con Feijóo recién llegado a la presidencia del PP, el líder popular participó en seis actos de la campaña andaluza, con la llamativa excepción del cierre, del que se ausentó para dejar todo el protagonismo a Juan Manuel Moreno.

Cuatro años después, el PP andaluz replica el modelo de campaña pegada al territorio con la excepción del líder nacional, que en todo caso también se separará en los actos para no eclipsar al candidato.

Los populares han rebajado ahora expectativas para los comicios del próximo 17 de mayo. A puerta cerrada, en una reunión celebrada este martes en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo transmitió a sus diputados y senadores que la mayoría absoluta en Andalucía no está garantizada. “Las mayorías absolutas son muy complicadas”, les advirtió, y argumentó que el juego de los restos en las ocho provincias andaluzas podría deparar que, por pocos votos, el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla pierda la gobernabilidad sin ataduras de la que ahora disfruta. De ahí que la campaña esté medida al milímetro y que se haya dado total autonomía al PP andaluz, que es el que prefiere evitar al máximo las interferencias nacionales.