Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 14 de enero

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de hoy se juega por un bote de 1.500.000 euros

SELAE celebra este miércoles el sorteo de Bonoloto, que se juega de lunes a domingo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

Este miércoles la Bonoloto se juega por un bote de 1.500.000 euros.

En el sorteo de Bonoloto de ayer martes no hubo ganadores de primera categoría, pero si hubo dos ganadores de segunda categoría, que sellaron sus boletos premiados en Jaén y en Zaragoza y se llevaron un premio de casi 85.000 euros cada uno.

Resultados de la Bonoloto de hoy

Los números premiados en el Sorteo de Bonoloto de este miércoles 14 de enero son los siguientes:

Combinación ganadora: 15, 29, 37, 43, 44, 46

El complementario: 12

El reintegro: 9

Además de esta combinación, que ofrece el premio principal, el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ofrece numerosos premios adicionales que puedes consultar en la siguiente lista:

Todos los premios de la Bonoloto

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Las cantidades premiadas en cada una de las categorías son variables, ya que dependen de la recaudación acumulada en las apuestas y del número de cifras acertadas.

Las únicas cantidades fijas son las que corresponden al reintegro, que serían 0.50 euros y a las de la quinta categoría, premiada con 4 euros.

Comprobar los Premios

Una vez concluido el sorteo se pueden comprobar los números premiados en la página web de Loterías y Apuestas del Estado o en la página web de EL PAÍS. Todos aquellos que cuenten con la combinación ganadora en alguna de las categorías cuentan con tres meses para poder reclamar su premio, según la normativa oficial de cobro de premios de SELAE.

Los premios de la Bonoloto se pueden cobrar en función del importe ganado. Si la cantidad es inferior a 2.000 euros se podrá cobrar en cualquier punto de venta oficial de Loterías. Para aquellos premios que sean superiores, se deberá cobrar en las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado.

Otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado

SELAE juega con multitud de sorteos de lotería diariamente con los que probar suerte y conseguir miles de euros en premios. Los más conocidos son los que se juegan de forma habitual como son la Bonoloto, La Primitiva junto al sorteo del Joker, Euromillones y sus botes millonarios o el Eurodreams y sus premios mensuales