Impacto positivo
02:13
Energía limpia que revitaliza la vida rural | Impacto positivo

La energía que limpia el monte y revitaliza la vida rural

Encontramos buenas noticias en la planta de biomasa que ha servido para fijar población en el campo cacereño a través de la producción de electricidad con residuos agrícolas y forestales; en una desalinizadora inteligente que ha aprendido a predecir los cambios del mar, y en las oportunidades laborales que se abren este mes a estudiantes de FP este mes en sectores punteros

Javier A. Fernández Alberto Gamero
Créditos

Coordinación editorial Juan Antonio Carbajo y Francis Pachá
Redacción: Javier A. Fernández
Coordinación de diseño Adolfo Domenech
Diseño: Juan Mayordomo
Vídeo: Enrique Oñate, Alberto Gamero, Diego Martínez

