La energía que limpia el monte y revitaliza la vida rural

Encontramos buenas noticias en la planta de biomasa que ha servido para fijar población en el campo cacereño a través de la producción de electricidad con residuos agrícolas y forestales; en una desalinizadora inteligente que ha aprendido a predecir los cambios del mar, y en las oportunidades laborales que se abren este mes a estudiantes de FP este mes en sectores punteros