La operación que refuerza el mapa energético del sur de Europa

El mercado energético europeo avanza de forma decidida hacia una etapa marcada por la concentración, la profesionalización y una mayor exigencia estructural. En este escenario, donde la escala ya no es suficiente sin rigor operativo y visión a largo plazo, Urus Europa Global ha cerrado la adquisición de SC Petroli S.p.A., una de las compañías con mayor trayectoria del sector de los combustibles en el sur de Italia. La operación, ejecutada con un perfil técnico y discreto, es considerada por analistas y operadores como una de las más relevantes del ejercicio 2025 dentro del ámbito energético italiano.

Más allá del volumen de la transacción, la integración refleja una tendencia creciente en el sector: la consolidación de proyectos empresariales que priorizan activos reales, estructuras sólidas y capacidad de ejecución frente a modelos de expansión acelerada. En este contexto, la incorporación de SC Petroli refuerza la posición industrial de Urus Europa Global en el sur de Europa y consolida un proyecto que avanza con paso firme y controlado.

Un grupo en fase de consolidación avanzada

Dirigida por el español Jerónimo Tejada Martínez y el italiano Michele La Porta, Urus Europa Global se ha posicionado progresivamente como un actor relevante en el sector de los combustibles gracias a un modelo de crecimiento sostenido, apoyado en una implantación efectiva en España, Italia y Portugal. Su estrategia se ha basado en la construcción de bases operativas sólidas, combinando flexibilidad comercial con disciplina financiera y una clara vocación de largo plazo.

A diferencia de otros proyectos que han optado por una expansión rápida, Urus ha priorizado la integración gradual de capacidades, la estabilidad de las relaciones comerciales y el control de cada fase del crecimiento. “Nuestro enfoque ha sido siempre el mismo: avanzar solo cuando el paso anterior está plenamente consolidado. Crecer sin estructura es un riesgo que nunca hemos querido asumir”, explica Jerónimo Tejada Martínez.

Este planteamiento ha permitido al grupo construir una reputación singular dentro del sector: bajo perfil mediático, pero operaciones de alto impacto, reconocidas por su seriedad y coherencia estratégica. “En un sector como este, la credibilidad se construye con constancia. Las operaciones relevantes no necesitan ruido, necesitan rigor”, añade Michele La Porta.

SC Petroli: historia, activos y arraigo territorial

La compañía adquirida, SC Petroli S.p.A., representa uno de los pilares históricos del mercado de combustibles en el sur de Italia. Con más de seis décadas de actividad empresarial y quince años bajo su actual forma jurídica como sociedad por acciones, la empresa ha mantenido una posición destacada gracias a una gestión prudente, una fuerte implantación territorial y una infraestructura industrial propia.

En el último ejercicio fiscal, SC Petroli alcanzó una facturación cercana a los 60 millones de euros, apoyada en una operativa basada en activos tangibles. Dispone de depósitos de almacenamiento de combustible, instalaciones logísticas consolidadas, un edificio de oficinas corporativas vinculado a uno de sus centros operativos —que será objeto de ampliación y modernización— y una red propia de estaciones de servicio actualmente en fase de crecimiento progresivo. Su capital social público, fijado en dos millones de euros, será ampliado durante el presente ejercicio, reforzando su estructura financiera dentro del proceso de integración en Urus Europa Global.

Una integración pensada para preservar valor

Desde la dirección de Urus subrayan que la operación no responde a un planteamiento de absorción clásica, sino a un proceso de integración gradual diseñado para preservar el valor industrial, humano y reputacional de SC Petroli. El acuerdo contempla el mantenimiento de la plantilla y de los equipos directivos, así como la incorporación selectiva de nuevos perfiles profesionales conforme se desarrollen nuevas áreas de actividad.

“SC Petroli no es solo una empresa con cifras sólidas; es una organización con identidad, cultura y conocimiento del territorio. Nuestra responsabilidad es proteger eso y dotarlo de nuevas herramientas para el futuro”, señala La Porta. La integración prevé también una optimización progresiva de procesos internos, sistemas de control y estructuras operativas, siempre bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.

En el plano corporativo, la compañía operará bajo la denominación SC URUS, integrando la marca histórica con la identidad del grupo y unificando de forma progresiva la imagen de estaciones de servicio e instalaciones industriales.

Crecer sin perder el control

Aunque por volumen de negocio y activos Urus Europa Global comienza a situarse en una dimensión empresarial relevante, la compañía insiste en mantener un enfoque que define como “boutique”. Un concepto que, según explican desde la dirección, no está vinculado al tamaño, sino al control, la cercanía en la gestión y la preservación de la calidad en cada decisión estratégica.

“Crecer no puede significar perder el control ni diluir la calidad. Preferimos saber exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos”, apunta Tejada Martínez. Esta filosofía se traduce en una política de crecimiento selectivo, donde cada operación se analiza no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde su encaje cultural, operativo y humano dentro del grupo. “Es mejor una cabaña de piedra que un castillo de paja. La solidez es lo único que permite que un proyecto dure en el tiempo”, añade.

Infraestructura, disciplina inversora y mirada larga

La adquisición de SC Petroli abre la puerta a nuevos proyectos de inversión en infraestructuras, aunque desde Urus insisten en que el foco inmediato seguirá siendo la consolidación de resultados y la maximización del potencial de los activos existentes. En paralelo, el grupo avanza en el desarrollo de un programa propio de transformación tecnológica, íntegramente financiado por Urus Europa Global, cuya presentación está prevista para 2026 y que busca mejorar de forma estructural la eficiencia operativa, la intermediación y los procesos logísticos del sector.

Un proyecto con vocación de permanencia

Con esta operación, Urus Europa Global refuerza de forma decisiva su base industrial y su posicionamiento en el mercado energético europeo, incorporando una compañía con historia, activos reales y cifras públicas y auditadas. Lejos de marcar un punto de llegada, la integración de SC Petroli representa un paso más dentro de un proyecto concebido con ambición medida, disciplina y vocación de permanencia.

En un sector tan estratégico como exigente, Urus apuesta por crecer sin perder identidad, por sumar sin diluir valores y por construir desde la solidez. Porque, como recuerdan desde su dirección, los proyectos que perduran no son los que crecen más rápido, sino los que se levantan sobre cimientos capaces de resistir el paso del tiempo.