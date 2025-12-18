La excelencia en investigación tiene premio: Funcas distingue las mejores tesis doctorales
Con el objetivo de impulsar el talento, Funcas reconoce desde 2006 los mejores trabajos académicos de la universidad. Este año se han superado las mil tesis presentadas, por primera vez en casi dos décadas. La ceremonia de entrega se celebra este viernes 19 de diciembre
La Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (Funcas) entrega este viernes los premios Enrique Fuentes Quintana a las mejores tesis doctorales correspondientes al curso 2023-2024. Desde 2006 la iniciativa forma parte del plan de la institución para recompensar el esfuerzo, el compromiso y el trabajo de los autores de los mejores trabajos académicos del año.
Los candidatos compiten en cinco categorías: Economía, Finanzas y Empresa; Ciencias Políticas, Sociología y Comunicación; Ciencias de la Salud y de la Vida; Ingeniería, Matemáticas, Física, Química y Arquitectura, y Humanidades.
Por primera vez en estas casi dos décadas, en esta edición se han superado las mil tesis presentadas (1.030, en total), de 67 universidades distintas. Supone un 9% más que en la convocatoria anterior. Desde su creación, los premios Enrique Fuentes Quintana han recibido un total de 7.381 tesis que han merecido 68 premios y cinco menciones de honor. La dotación del primer premio es de 6.000 euros, además de un diploma para el ganador y otro de mención de honor en las cinco categorías.
El mapa de los ganadores
Funcas hizo pública la lista de ganadores entre finales de mayo y mediados de julio, que se puede consultar en la siguiente tabla:
|Categoría
|Premiado
|Mención de honor
|Economía, Finanzas y Empresa
|‘Ensayos en macroeconomía conductual y finanzas’, de la Dra. Josefina Cenzón, de la Universidad Pompeu Fabra
Directores: Dr. Alberto Martín y Dr. Vladimir Asriyan
|‘Ensayos sobre política macroprudencial, riesgos de cola y estabilidad financiera’, del Dr. Álvaro Fernández-Gallardo Romero, de la Universidad de Alicante
Director: Dr. Iván Payá Sastre
|Ciencias Políticas, Sociología y Comunicación
|‘La participación cívica como promotora del bienestar de las personas mayores en Europa’, de la Dra. Andrea Yadira Vega Tinoco, de la Universidad de Zaragoza
Directoras: Dra. Ana Isabel Gil Lacruz y Dra. Marta Gil Lacruz
|‘Construyendo confianza entre actores dentro de los regímenes regulatorios: el papel de las agencias especializadas’, de la Dra. Jana Gómez Díaz, de la Universidad Pompeu Fabra
Directores: Dr. Jacint Jordana y Dra. Ixchel Pérez-Durán
|Ciencias de la Salud y de la Vida
|‘Proceso de neurogénesis hipocampal adulta en la especie humana. Alteración de la integración de las nuevas neuronas granulares en condiciones patológicas’, de la Dra. Elena Moreno Jiménez, de la Universidad Autónoma de Madrid
Directora: Dra. María Llorens Martín
|‘Comprender y dirigirse a las mitocondrias para contrarrestar la senescencia celular. Elucidación de nuevas senoterapias’,de la Dra. Vanessa López Polo, de la Universidad Pompeu Fabra
Director: Manuel Serrano Marugan
|Ingeniería, Matemáticas, Física, Química y Arquitectura
|‘Resiliencia microclimática del patio mediterráneo. Evaluación de confort térmico y ahorro energético asociados al uso de estrategias pasivas en el diseño de patios’, del Dr. Eduardo María Diz Mellado, de la Universidad de Sevilla
Directores: Dra. Carmen Galán y Dr. Carlos Rivera
|‘Aprendizaje supervisado en entornos dependientes del tiempo con garantías de rendimiento’, de la Dra. Verónica Álvarez Castro, de la Universidad del País Vasco
Directores: Dr. Santiago Mazuelas y Dr. José Antonio Lozano
|Humanidades
|‘Porque sierpe de cabezas he de ser. Escritura femenina y opinión pública en el teatro barroco hispano’, de la Dra. Marina Aguilar Salinas, de la Universidad de Alcalá
Director: Dr. Antonio Castillo Gómez
|‘Arte y política en Hannah Höch: dadaísmo, socialismo y emancipación femenina durante la República de Weimar’, de la Dra. Andrea Pérez Fernández, de la Universidad de Barcelona
Directoras: Dra. Lorena Fuster y Dra. Maria-Josep Balsach
Homenaje a un economista fundamental del siglo XX
Los premios Enrique Fuentes Quintana llevan el nombre de un economista decisivo para entender la segunda mitad del siglo XX en España. Su influencia académica y social llevó a Funcas, donde fue director general, a apostar por impulsar el talento en las universidades españolas.
Fuentes Quintana (Carrión de los Condes, Palencia, 1924- Madrid, 2007), de quien el pasado año se conmemoró el centenario de su nacimiento, fue catedrático en Economía y jurista. Se especializó en Hacienda Pública, el campo de estudio al que dedicó su vida. Su trabajo como director general de Funcas, entre 1981 y 1995, contribuyó definitivamente a consolidar los mimbres de la institución. Tuvo también participación en el ámbito de la política. Primero, como senador de las Cortes Generales (1977-1979) y vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez para Asuntos Económicos (1977-1978) y más tarde como ministro de Economía. En esta etapa fue clave al promover los Pactos de la Moncloa, contribuyendo a sustentar las bases económicas de la Transición.