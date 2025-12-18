La excelencia en investigación tiene premio: Funcas distingue las mejores tesis doctorales

Con el objetivo de impulsar el talento, Funcas reconoce desde 2006 los mejores trabajos académicos de la universidad. Este año se han superado las mil tesis presentadas, por primera vez en casi dos décadas. La ceremonia de entrega se celebra este viernes 19 de diciembre

La Fundación de los Bancos y Cajas de CECA ( Funcas ) entrega este viernes los premios Enrique Fuentes Quintana a las mejores tesis doctorales correspondientes al curso 2023-2024. Desde 2006 la iniciativa forma parte del plan de la institución para recompensar el esfuerzo, el compromiso y el trabajo de los autores de los mejores trabajos académicos del año.

Los candidatos compiten en cinco categorías: Economía, Finanzas y Empresa; Ciencias Políticas, Sociología y Comunicación; Ciencias de la Salud y de la Vida; Ingeniería, Matemáticas, Física, Química y Arquitectura, y Humanidades.

Funcas ha recibido en esta edición más de 1.000 tesis doctorales, récord histórico de los premios. JavierValeiro

Por primera vez en estas casi dos décadas, en esta edición se han superado las mil tesis presentadas (1.030, en total), de 67 universidades distintas. Supone un 9% más que en la convocatoria anterior. Desde su creación, los premios Enrique Fuentes Quintana han recibido un total de 7.381 tesis que han merecido 68 premios y cinco menciones de honor. La dotación del primer premio es de 6.000 euros, además de un diploma para el ganador y otro de mención de honor en las cinco categorías.

El mapa de los ganadores

Funcas hizo pública la lista de ganadores entre finales de mayo y mediados de julio, que se puede consultar en la siguiente tabla:

Categoría Premiado Mención de honor Economía, Finanzas y Empresa ‘Ensayos en macroeconomía conductual y finanzas’, de la Dra. Josefina Cenzón, de la Universidad Pompeu Fabra

Directores: Dr. Alberto Martín y Dr. Vladimir Asriyan ‘Ensayos sobre política macroprudencial, riesgos de cola y estabilidad financiera’, del Dr. Álvaro Fernández-Gallardo Romero, de la Universidad de Alicante

Director: Dr. Iván Payá Sastre Ciencias Políticas, Sociología y Comunicación ‘La participación cívica como promotora del bienestar de las personas mayores en Europa’, de la Dra. Andrea Yadira Vega Tinoco, de la Universidad de Zaragoza



Directoras: Dra. Ana Isabel Gil Lacruz y Dra. Marta Gil Lacruz ‘Construyendo confianza entre actores dentro de los regímenes regulatorios: el papel de las agencias especializadas’, de la Dra. Jana Gómez Díaz, de la Universidad Pompeu Fabra



Directores: Dr. Jacint Jordana y Dra. Ixchel Pérez-Durán Ciencias de la Salud y de la Vida ‘Proceso de neurogénesis hipocampal adulta en la especie humana. Alteración de la integración de las nuevas neuronas granulares en condiciones patológicas’, de la Dra. Elena Moreno Jiménez, de la Universidad Autónoma de Madrid



Directora: Dra. María Llorens Martín ‘Comprender y dirigirse a las mitocondrias para contrarrestar la senescencia celular. Elucidación de nuevas senoterapias’,de la Dra. Vanessa López Polo, de la Universidad Pompeu Fabra



Director: Manuel Serrano Marugan Ingeniería, Matemáticas, Física, Química y Arquitectura ‘Resiliencia microclimática del patio mediterráneo. Evaluación de confort térmico y ahorro energético asociados al uso de estrategias pasivas en el diseño de patios’, del Dr. Eduardo María Diz Mellado, de la Universidad de Sevilla



Directores: Dra. Carmen Galán y Dr. Carlos Rivera ‘Aprendizaje supervisado en entornos dependientes del tiempo con garantías de rendimiento’, de la Dra. Verónica Álvarez Castro, de la Universidad del País Vasco



Directores: Dr. Santiago Mazuelas y Dr. José Antonio Lozano Humanidades ‘Porque sierpe de cabezas he de ser. Escritura femenina y opinión pública en el teatro barroco hispano’, de la Dra. Marina Aguilar Salinas, de la Universidad de Alcalá



Director: Dr. Antonio Castillo Gómez ‘Arte y política en Hannah Höch: dadaísmo, socialismo y emancipación femenina durante la República de Weimar’, de la Dra. Andrea Pérez Fernández, de la Universidad de Barcelona



Directoras: Dra. Lorena Fuster y Dra. Maria-Josep Balsach