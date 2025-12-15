Productos frescos de calidad al mejor precio, el secreto para que la Navidad sepa mejor

La cadena Ahorramas tiene en su oferta productos de la mejor calidad en frutería, con las uvas como las preferidas en estas fechas y una mención especial a la piña premadurada.

Ahorramas arranca la campaña de Navidad 2025 con el foco en la demanda de productos de carnicería y pescadería. Clásicos que nunca fallan y reconfortan en las ocasiones especiales

Falta poco para la Navidad y los hogares ultiman los preparativos para las tradicionales comidas y cenas de estas fiestas. Seleccionar el producto es, por tanto, una tarea prioritaria en la que no se debe fallar. Muchos conocen el secreto: alimentos frescos y de calidad para deleitar a los comensales. En este contexto, la cadena de supermercados Ahorramas ha arrancado la campaña navideña de 2025 con el objetivo de que las familias españolas puedan disfrutar de una cesta de la compra a la altura sin caer en la subida de precios generalizada que llega en esta época del año ante el crecimiento de la demanda.

Según las previsiones de la compañía para estas fechas, las categorías con mayor demanda serán pescadería y carnicería. Y apunta también a productos concretos: el cordero lechal, el cochinillo de Segovia, el pulpo cocido y los langostinos, entre otros, serán los más buscados.

En sus más de 40 años de trayectoria, la cadena de supermercados se ha especializado en ofrecer productos de cercanía de la mejor calidad. Basta con acudir a cualquiera de las más de 290 tiendas –localizadas en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León– para encontrar un amplio surtido de frescos y artículos de gran consumo basados en un modelo empresarial que sigue los principios de Desarrollo Sostenible; un compromiso que se hizo visible tras la incorporación de la empresa al Pacto Mundial.

Ahora llega una de las fechas más señaladas del año para Ahorramas y la cadena se ha volcado de lleno en su campaña navideña. Sus trabajadores, profesionales que asesoran, recomiendan y preparan cada producto según las necesidades de cada cliente, estarán a disposición para cualquier consulta para ofrecer una experiencia de compra más cercana y personalizada. El objetivo: dar a los consumidores el trato cercano que exigen estas fechas.

Los imprescindibles de Ahorramas

Para ello, Ahorramas ha presentado una selección de productos imprescindibles para Navidad. En carnicería destacan nuevamente el cordero lechal y el cochinillo. Se suman en el apartado de aves los asados y rellenos que triunfan en estas celebraciones: pularda, pavita o pollo de corral.

En pescadería, los clásicos de la temporada son los langostinos, pero hay mucho más: gambones, pulpo, lubina o dorada serán algunos de los productos más demandados estas fechas. En charcutería, Ahorramas cuenta con una cuidada oferta de ibéricos y lotes especiales para aperitivos.

Para el postre, la cadena tiene en su oferta productos de la mejor calidad en frutería, con las uvas como las preferidas en estas fechas y una mención especial a la piña premadurada. Los más golosos deberán acudir al obrador, que tendrá un rol esencial en esta campaña con su producto estrella: el Roscón de Reyes de 800 gramos, con relleno 100% de nata, elaborada con masa madre y sin aceite de palma, lo que lo convertirán en uno de los protagonistas de estas fiestas.