Google exhibe y realza nuestro legado cultural

‘Cuando seas grande te vas a arrepentir de haber rechazado la comida de tu madre’, son las palabras que me dijo mi padre, cuando yo era tan sólo un adolescente, al darse cuenta que prefería comer un chili vegano de los que se cocinan en el microondas… … aquello no eran más que una representación de la identidad tan complicada que un hijo nacido en Estados Unidos siente al no poderse identificar por completo con la cultura y las tradiciones culinarias de sus padres mexicanos.

El anterior es un fragmento del relato Cómo me acepté mediante tortillas, publicado dentro del proyecto Culturas Latinas en Estados Unidos, y refleja en buena medida uno de los principales conflictos que enfrenta el legado cultural hispano en ese país: está ahí presente, imponente y orgulloso, pero suele no ser valorado en su justa medida, incluso por quienes tiene la fortuna de formar parte de él.

ampliar foto Robyn Beck Getty Images

Luchar contra esta falta de identidad al reconocer las distintas aportaciones de los hispanos es una de las misiones de dicha iniciativa: “Esta nueva colección digital preserva y comparte experiencias y muestras relacionadas con el arte, la historia y la cultura de los latinos en Estados Unidos. Un material que, tradicionalmente, ha estado infrarrepresentado tanto en la red como fuera de ella”, apuntó Google en 2017 al presentar el proyecto como parte de su plataforma Arts & Culture.

Culturas Latinas en Estados Unidos es hoy el fondo digital sobre cultura hispana más amplio y profundo: 50 instituciones (entre museos, bibliotecas y archivos) abrieron las puertas de su acervo para exhibirlo a través de internet, a disposición de cualquier usuario. Hablamos en total de más de 4,300 documentos relacionados con la experiencia vital de los latinos en suelo estadounidense, los cuales abarcan cine, deportes, baile, arte contemporáneo, personajes legendarios, murales vistos con lupa… Estas son algunas de las razones por las que no debes perdértelo:

Exposiciones online. Desde artesanías tradicionales latinas para expresar mensajes sobre la cultura anglosajona hasta fotógrafos hispanos que documentan el aspecto urbano de los Estados Unidos, pasando por los colores y la estética de cultura chicana. Sumergirse en el arte latino está literalmente a un clic de distancia.

ampliar foto Media News Group Getty Images

Momentos decisivos en la historia. Porque no sólo se trata de celebrar lo bello de la cultura hispana en Estados Unidos, sino de conmemorar también los momentos críticos. Desde la experiencia del exilio cubano hasta los ‘dreamers’, la colección hace un recuento de grandes acontecimientos históricos que han marcado la vida de los latinos en el país de las barras y las estrellas.

Los maestros de los murales (muy) de cerca. ¿Qué te parecería explorar con una auténtica lupa, y desde la comodidad de tu casa, murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Mario Castillo o Eloy Torrez, entre otros grandes representantes de este movimiento artístico que conquistó Estados Unidos?

De visita en el barrio. Entre las 90 experiencias multimedia en inglés y español que ofrece el proyecto Culturas Latinas en Estados Unidos, destacan las visitas virtuales a barrios con marcado sabor hispano, como la calle Ocho en la Pequeña Habana de Miami o el barrio de Pilsen en Chicago.

Personajes influyentes. Y, por supuesto, no podrían faltar los apartados que presentan a los hombres y mujeres latinos que han tenido un papel relevante en la historia estadounidense. Selena, César E. Chávez, Modesto Cartagena, Dolores Huerta, Sonia Sotomayor, Gloria Stefan… personajes que derribaron estereotipos y contribuyeron al engrandecimiento de la cultura hispana.

ampliar foto Silver Screen Collection Getty Images

El proyecto Culturas Latinas en Estados Unidos se puede visitar de forma gratuita en la web a través de una computadora o de cualquier teléfono inteligente con la aplicación Google Arts & Culture disponible para Android o iOS.