La Guardia Civil intensifica la búsqueda de una madre joven en Málaga

La Guardia Civil irrumpía esta mañana en el pueblo malagueño de Arenas (1.177 habitantes) con cinco vehículos todoterreno, seis motocicletas de trial y un helicóptero. La presencia de este pequeño ejército rompía el silencio en esta tranquila localidad de la comarca de la Axarquía, donde los agentes han intensificado la búsqueda de Dana Leonte, una joven de 31 años a la que se le perdió la pista el pasado 12 de junio. Fue su pareja, Sergio, con la que tiene una hija de siete meses, quien denunció su desaparición al día siguiente en el cuartel del instituto armado en Vélez-Málaga, a ocho kilómetros de Arenas.

Los agentes han intensificado la búsqueda en los dos últimos días. Esta mañana, tras horas de registro de la vivienda de la pareja, escudriñaban casi palmo a palmo los caminos rurales al norte del pueblo. Es una zona de secano donde apenas hay unas cuantas plantaciones de almendros, viñedos y olivos, así como varias viviendas diseminadas. Ahí se encuentra también un pequeño terreno con un olivar perteneciente a la familia de Sergio, que también ha sido visitado por los expertos de la Unidad Científica de la Guardia Civil, desplazada a la zona.

Esta tarde se sumaba también una unidad canina a las labores de búsqueda. El amplio dispositivo desplegado en las últimas horas aleja la posibilidad de que los agentes estén manejando el caso como si se tratase de una desaparición voluntaria, y fuentes del Instituto Armado se limitan a decir que se está investigando "una desaparición", a secas, y advierten de que "todas las hipótesis están abiertas", ante las extrañas circunstancias que concurren.

Imagen reciente de Dana Leonte en una fotografía cedida por la familia.

Cenizas en el corral

Dana, de nacionalidad rumana, llegó a España hace 14 años. Se ha dedicado profesionalmente a la hostelería y en las últimas cinco semanas ha regentado un bar en Vélez-Málaga. En esta ciudad vivía hasta que, hace algo más de un año, se mudó junto a su pareja a una casa de dos plantas junto al cementerio de Arenas. La vivienda —propiedad del padre del joven— fue registrada ayer durante siete horas por un equipo de agentes de la Guardia Civil, entre ellos varios miembros de la brigada científica, que tomaron diferentes muestras del interior de la residencia y del pequeño corral aledaño. Entre ellas, las cenizas de un fuego que estuvo encendido varios días en la parte trasera de la casa. También han tomado muestras del ADN del hermano de la chica, Florin, que reside en Vélez-Málaga, ciudad a la que llegó un año más tarde que Dana, en 2006.

“Que miren lo que quieran”, decía esta mañana Sergio, con cara de muy cansado, cuando pasadas las nueve de la mañana se dirigía a su puesto de trabajo. “Ayer estuve con cuatro tíos en una habitación obligándome a confesar. Pero no me van a intimidar, porque yo no he sido. Estoy muy tranquilo”, añadía el joven al volante de su vehículo. Según ha explicado él mismo estos días, en la casa faltaban 1.200 euros y algo de ropa de Dana cuando desapareció. Además, el joven ha aireado conversaciones de su novia con la persona que supuestamente le prestó 15.000 euros para poner en marcha una cafetería en Vélez-Málaga, a la que aún debía dinero.

Florin Leonte, hermano de la desaparecida, no cree que Dana se haya ido sin avisar. “¿Con una hija de siete meses, te vas y ni siquiera llamas para decir que estás bien?” se pregunta. La chica tiene apagados sus dos teléfonos desde el 12 de junio, día de su desaparición y la última vez que ambos estuvieron en contacto. “No creo que se haya ido porque tenía los papeles caducados y no podría volver a Rumanía”, afirma mientras explicaba que la relación de Dana con Sergio “tenía momentos buenos y momentos malos, como pasa a todo el mundo”. Eso sí, se siente pesimista. “Creo que ha podido pasar lo peor. Ojalá no sea así”, lamentaba Leonte, que no veía a Dana capaz de dejar atrás a su hija. Todo el entorno familiar de la pareja ha pasado estos días por el cuartel de la Guardia Civil de Vélez-Málaga donde se les ha tomado declaración.

La asociación SOS Desaparecidos sigue denunciado estos días la desaparición de Dana. En su descripción explican que tiene 1,60 metros de estatura, pelo largo castaño, ojos marrones y de complexión delgada. Vestía pantalón negro y camisa de ese mismo color la última vez que fue vista el pasado miércoles 12 de junio. Desde aquel día, su hija ha quedado al cuidado de su tía y una vecina.