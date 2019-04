Los profesores portugueses ponen al Gobierno contra las cuerdas

O les devuelven los nueve años, cuatro meses y dos días de antigüedad laboral o los profesores portugueses no harán exámenes en junio. El ultimátum es para el Gobierno y para el Parlamento, que durante dos días ha discutido cinco propuestas, todas favorables a los profesores, de la derecha más extrema a la izquierda más extrema. La excepción es el gobernante partido socialista.

Por primera vez en cuatro años, los partidos que apoyan al Gobierno —Bloco y PC— y los de la oposición —PSD y CDS— están de acuerdo: hay que devolver a los profesores el total de tiempo de congelación de sus carreras (nueve años, cuatro meses y dos días), un periodo durante el cual su antigüedad laboral se ha visto estancada. La única divergencia entre todos ellos es cuándo y cómo. Después de meses de negociaciones con los sindicatos, el Gobierno ha aprobado por decreto-ley menos de tres años de descongelación. Y las huelgas continúan.

La reivindicación de descongelación de la antigüedad laboral en la función pública se arrastra desde la llegada al poder del Partido Socialista a finales de 2015. Su eslogan electoral y de gobierno fue “pasar página a la austeridad”. En estos cuatro años ha subido el salario mínimo un 20%, ha descongelado pensiones y rebajado la semana laboral en la función pública de 40 a 35 horas, lo que la izquierda ha llamado “recuperación de derechos”. Pero no ha sido por igual para todos los funcionarios de la Administración Pública, pues excluyó a las llamadas “carreras especiales”: educación, justicia, seguridad y defensa, donde solo parte del tiempo congelado cuenta para la progresión en sus categorías profesionales y, consecuentemente en las escalas salariales. La Federación de Profesores exige todo el tiempo y ya lo ha conseguido en Madeira, donde el Gobierno autónomo les recupera 1,5 años desde 2019 hasta 2025.

La lucha de los profesores va a cumplir tres años y va a más. Sus constantes huelgas se amplían en estas semanas a los trabajos extraescolares y reuniones administrativas de los centros docentes y también a los tribunales, donde denuncian al Estado porque, en virtud de los años congelados, existe la paradoja de que 11.000 profesores que ingresaron en la carrera después de 2011 tienen más antigüedad que 56.000 que ingresaron antes de 2010.

La larga negociación Gobierno-sindicatos se ha ido enredando en contradicciones y reproches. Para el Gobierno, recuperar el tiempo de servicio congelado no significa “todo el tiempo”, para el sindicato vale como prueba una pasada decisión del Parlamento, que hace un año aprobó por unanimidad —incluso con el voto socialista— la total descongelación. Sin embargo, el hombre de los números, el ministro de Finanzas Mário Centeno, siempre añadía la coletilla, "teniendo en cuenta los recursos disponibles".

En cuatro años de legislatura se cuentan por cientos las huelgas en colegios, por decenas las manifestaciones de los profesores y de su principal sindicato, el Fenprof, dirigido con mano de hierro por Mário Nogueira. Su petición no ha variado con los años ni tampoco las negociaciones, restitución de los 9A 4M 2D, como lucen en chapas y pancartas, tal y como el Gobierno había prometido al inicio de su mandato.

Tras meses de negociaciones, la situación ha llegado a un punto muerto, peor aún, a los ultimátums: "esto es lo que hay", por parte del Gobierno; acuerdo antes del 15 de mayo o no hay exámenes, por parte del Fenprof.

Aceptar la reivindicación de los profesores costaría al Estado 800 millones de euros para las carreras similares, 635 de ellos solo para los docentes, según las cuentas del ministerio. Un aumento presupuestario anual de 240 millones de euros solo para ese colectivo, y detrás llegarían los empleados de juzgados, militares y policías exigiendo lo mismo.

“Como somos Gobierno no tenemos la hipocresía de prometer de todo sin explicar de dónde sacamos el dinero”, se defendió en el Parlamento Tiago Brandão, ministro de Educación. “La oposición quiere todo y su contrario. ¿Qué impuestos van a aumentar? ¿Qué gasto van a cortar para conseguir este resultado?”. A diferencia de otras ocasiones, la oposición es todo el Parlamento. El tiempo —con elecciones generales a la vista— tampoco corre a favor del Gobierno. “Ya no cuela la justificación de que no hay dinero para todo”, señalaba el martes en la Cámara la diputada Heloísa Apolónia, de Los Verdes (integrado en la coalición electoral del PC), hasta ahora aliados fieles del Gobierno.

Tanto el PC como el Bloco proponen como parte de la solución que ese tiempo de total recuperación contabilice para anticipar la edad de jubilación de los profesores. De momento, el Gobierno no lo compra.

Aunque derrotadas las propuestas en el pleno de la Cámara, los cinco partidos tienen un mes para negociar un texto común, lo que satisfaría a los profesores, pero pondría al Gobierno en la situación más crítica de la, por otra parte, apacible legislatura parlamentaria socialista. Los profesores son los que han puesto al Gobierno contra las cuerdas.