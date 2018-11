Detenido un alto cargo del Gobierno andaluz por acoso sexual

El director general de Urbanismo de la Junta de Andalucía, Alejandro Márquez, ha sido detenido y puesto a disposición judicial por presuntamente acosar a una amiga, quien presentó una denuncia contra él. Márquez fue detenido el pasado domingo y se encuentra en libertad con cargos después de comparecer ante el titular del Juzgado de Violencia de Género de Huelva, que le impuso una orden de alejamiento de la denunciante, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Gobierno andaluz le ha cesado de su cargo y el PSOE le ha dado de baja como militante.

Dichas fuentes señalan que la víctima presentó la denuncia por acoso sexual contra Márquez el pasado fin de semana, tal y como ha adelantado el diario ABC. Márquez y la denunciante mantenían una relación de amistad. El ya ex alto cargo andaluz fue detenido el domingo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. "Al tratarse de un caso tan delicado, relacionado solo con su más estricta intimidad y en el que hay que salvaguardar, por encima de todo, la identidad de la supuesta víctima, no vamos a hacer ninguna valoración ni más declaraciones al respecto, entre otras cuestiones, porque no tenemos, como es obvio, ninguna información", señala el PSOE de Huelva en un comunicado tras darle de baja como militante. "Pedimos sumo cuidado y respeto a la acción judicial en curso", señala el partido.

El Gobierno andaluz también lo ha cesado de su cargo, que depende de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al que llegó esta legislatura. La destitución, según fuentes de la Administración, se ha producido "nada más tener conocimiento del presunto acoso". En el portal de la dirección general que ocupaba ya ha desaparecido su perfil personal y el cargo aparece como "pendiente de nombramiento". Antes de ocupar dicho puesto, Márquez fue concejal del Ayuntamiento de Huelva entre 2003 y 2007 y entre 2011 y 2014. También ocupó la jefatura del gabinete de la Presidencia de la Diputación de Huelva (2007-2011), en la que fue diputado provincial de Infraestructura y responsable de la oficina Huelva-Empresa.