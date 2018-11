La ‘avalancha violeta’ saca a la calle en Francia a miles de mujeres

Ya no basta con liberar la palabra, hay que pasar a la acción. Un año después de la explosión del movimiento Me Too que dio a conocer los testimonios de incontables mujeres en todo el mundo denunciando haber sido víctimas de acoso, miles de francesas —y franceses— marcharon este sábado en París y en medio centenar de ciudades de toda Francia para exigir “políticas públicas ambiciosas” que contribuyan de manera decisiva a reducir el todavía alto grado de violencia sexual y sexista que se vive en el país