Colores y letras: libros ilustrados para regalar

“Tino pasa un montón de tiempo observándome. Los pájaros saben mucho más sobre los humanos de lo que creemos”, escribe Nicolas Jolivot en 'Tino, un mirlo en mi jardín' (Errata naturae), un tomo en el que el autor francés, con precisión de botánico, ilustra el paso de las estaciones a través de su relación con este 'Turdus merula'.