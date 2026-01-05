Colores y letras: libros ilustrados para regalar

8 fotosLIBROSColores y letras: libros ilustrados para regalarCuentan historias de naturaleza, solidaridad y escritoras poco convencionales, y también diseccionan la sociedad actual y sus paradojasAna Fernández Abad05 ene 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosCarmen Martín Gaite publicó en 1990 'Caperucita en Manhattan'. Ahora, cuando se celebra el centenario de su nacimiento, la ilustradora Helena Bonastre y la escritora Catalina González Vilar adaptan a la novela gráfica ese entrañable relato protagonizado por Sara Allen, una niña de Brooklyn que quiere visitar a su abuela en la gran ciudad.En lo que se refiere a aniversarios, 2025 ha sido el año Austen. 'Jane. Una biografía literaria de Jane Austen' (Lumen), escrito por Cristina Oñoro e ilustrado por Ana Jarén, recorre la vida —y el momento histórico en el que le tocó vivir— de esta autora británica para recordar el 250 aniversario de su nacimiento.'La vida novelesca de Jane Austen' (Impedimenta) también explora las vivencias de Austen, de la mano de la profesora universitaria experta en la autora Janine Barchas y de la ilustradora Isabel Greenberg.Cortesía de la editorialEl próximo febrero llegará a los cines la nueva versión de 'Cumbres borrascosas', inspirada en la novela de Emily Brontë y dirigida por Emerald Fennell y con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas. 'Brontëana' (Garbuix Books), de Paulina Spucches, viaja a Yorkshire para hablar de las Brontë, sobre todo de la hermana pequeña, Anne, autora de Agnes Grey y La inquilina de Wildfell Hall.La estadounidense Alison Bechdel también hace un escrutinio social, con una gran carga de ironía, en 'Consumida. Una novela cómica' (Reservoir Books), donde se autoparodia como una lesbiana que lucha contra el capitalismo y vive en una granja en Vermont con su mujer y cerca de sus amigos, empeñados en una vida consciente. 'En vela' (Salamandra Grapich), de Ana Penyas, va del insomnio a los sueños en una radiografía social para responder una pregunta: “¿Qué te quita el sueño?”. “Tino pasa un montón de tiempo observándome. Los pájaros saben mucho más sobre los humanos de lo que creemos”, escribe Nicolas Jolivot en 'Tino, un mirlo en mi jardín' (Errata naturae), un tomo en el que el autor francés, con precisión de botánico, ilustra el paso de las estaciones a través de su relación con este 'Turdus merula'. 'Reflejo de un compromiso' (La Fábrica) no es una novela gráfica, sino una serie de conceptos ilustrados —por creadoras como Carla Fuentes Fuertes o Amaia Arrazola— con un fin solidario, la lucha contra el cáncer de mama, un proyecto de Solán de Cabras y la Asociación Española contra el Cáncer.