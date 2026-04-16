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080 Barcelona Fashion

Dominnico emancipa los colores pastel de la inocencia

Domingo Rodríguez Lázaro propone en 080 Barcelona Fashion una nueva lectura de la fuerza a través de la sensibilidad, entendiendo la moda como una armadura emocional

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