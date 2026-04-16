25 fotos080 Barcelona Fashion Dominnico emancipa los colores pastel de la inocencia Domingo Rodríguez Lázaro propone en 080 Barcelona Fashion una nueva lectura de la fuerza a través de la sensibilidad, entendiendo la moda como una armadura emocionalS Moda16 abr 2026 - 11:56CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlightLaunchmetrics.com/spotlight