Ir al contenido
_
_
_
_
SModaParís Fashion Week
67 fotos
PARIS FASHION WEEK

El minimalismo, según Miu Miu

La colección otoño-invierno 2026/27 de la firma reduce al máximo cualquier tipo de artificio que tenga que ver con la moda y recurre a la naturaleza, la arruga y el barro

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_