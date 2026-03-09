Ir al contenido
_
_
_
_
SModaParís Fashion Week
39 fotos
PARIS FASHION WEEK

Las armaduras domésticas de McQueen

Seán McGirr explora lo que hay detrás de la superficie en una colección otoño-invierno 2026/27 en la que no faltan corsés, chaquetas estructuradas y encaje

S Moda
_
_