Esmoquin, gabardina y encajes en Saint Laurent

50 fotosParis Fashion WeekEsmoquin, gabardina y encajes en Saint LaurentPara su colección otoño-invierno 2026/27, que celebra los 60 años del esmoquin de Yves, Anthony Vaccarello homenajea al traje que en 1966 supuso una revoluciónS Moda04 mar 2026 - 10:41CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlight