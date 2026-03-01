Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososMilan Fashion week
60 fotos
MILAN FASHION WEEK

Los nuevos códigos de Giorgio Armani

Fluidez, superposiciones, búsqueda de la comodidad y mezclas de materiales se conjugan en la colección otoño-invierno 2026/27 de la firma, la primera bajo la batuta de Silvana Armani

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_