Las estructuras de Bottega Veneta

82 fotosMILAN FASHION WEEKLas estructuras de Bottega VenetaLouise Trotter presenta su segundo desfile al frente de la firma en los cuarteles generales del Palazzo San Fedele. En la colección otoño-invierno 2026/27 propone "una conversación entre géneros y generaciones"S Moda01 mar 2026 - 11:52CETFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlight