Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososMilan Fashion week
82 fotos
MILAN FASHION WEEK

Las estructuras de Bottega Veneta

Louise Trotter presenta su segundo desfile al frente de la firma en los cuarteles generales del Palazzo San Fedele. En la colección otoño-invierno 2026/27 propone “una conversación entre géneros y generaciones”

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_