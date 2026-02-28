Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososMilan Fashion week
84 fotos
MILAN FASHION WEEK

Demna plantea un Gucci para todos en su debut

El georgiano se sumerge en la historia de la marca y defiende “la coexistencia de legado y moda” en su colección otoño-invierno 2026/27

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_