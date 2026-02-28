Demna plantea un Gucci para todos en su debut

84 fotosMILAN FASHION WEEKDemna plantea un Gucci para todos en su debutEl georgiano se sumerge en la historia de la marca y defiende “la coexistencia de legado y moda” en su colección otoño-invierno 2026/27S Moda28 feb 2026 - 11:13CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlightFOTO: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlight