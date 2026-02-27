Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososMilan Fashion week
59 fotos
MILAN FASHION WEEK

El debut de Meryll Rogge en Marni

La diseñadora belga se pone a la cabeza de la firma con la colección otoño-invierno 2026/27

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_