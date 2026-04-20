Todos queremos a ‘Pe’

Se tenía que subir a un tanque y allí encima cantar y bailar cuando le dieron una noticia horrible. Penélope Cruz siguió con su trabajo. Se sobrepuso muerta de miedo, pero siguió. No se lo dijo a nadie hasta el día siguiente. Esto le contó la actriz española más célebre de todos los tiempos a la periodista Paloma Rando en la entrevista que publicamos en estas páginas. En realidad, si pensamos en la anécdota, creo que todos asumimos que ante una adversidad importante Penélope se recompone y sigue trabajando. Lo damos por hecho porque conocemos a ‘Pe’, sabemos cómo es, la hemos visto crecer. Sabemos quiénes son sus padres y hermanos, sus novios, su marido. Sabemos el nombre de sus hijos, dónde vive, que le gusta Bad Bunny y que para una chica de Alcobendas ganar un Oscar no era “a very realistic dream”.

Creemos que conocemos a Penélope, pero no es cierto. Tenemos datos, fotos y películas, pero la actriz ha levantado un muro para resguardar a la persona. Por eso, esta entrevista en la que habla de trabajar con su marido, Javier Bardem; de sus hijos y su exposición mediática; de su apoyo a Palestina o de la llamada de teléfono de un médico antes de subirse a un tanque en un rodaje se siente como un agujerito en ese muro. Generosa con su tiempo y generosa con el equipo que trabajó con ella en la sesión de fotos, donde posó para la cámara de Gorka Postigo vestida por Juan Cebrián con la primera colección de Matthieu Blazy para Chanel.

Se llaman relaciones parasociales; son las que establecemos con aquellos personajes famosos a los que no conocemos pero creemos conocer. Es el caso de Penélope y es el caso de Rosalía, que con su prolija campaña de marketing del disco Lux ha protagonizado portadas de revistas internacionales, visitado podcasts indies y late night shows con audiencia global. La creemos cercana porque la hemos visto crecer como artista durante 10 años desde un escenario con una guitarra hasta esta gira descomunal. En este número cuenta a Beatriz García su último contrato mundial: es imagen de Calvin Klein y de su perfume Euphoria. ¿A qué huele Rosalía? Lee la entrevista y lo sabrás.

Otras personas de las que no sabemos nada nos suscitan la misma curiosidad. ¿Quién es esa mujer de trenzas blancas que agita al ritmo de su batuta mientras dirige precisamente la orquesta que acompaña en directo a Rosalía en sus conciertos? Se llama Yudania Gómez Heredia, es cubana, no puede (o no debe) hablar de la gira en la que está envuelta, pero cuenta a Núria Net cómo llegó hasta allí desde un conservatorio cubano.

Penélope Cruz y Rosalía charlan a menudo, se cuentan todo, según explica la actriz. Se quieren y se entienden. La actriz española más célebre, la artista musical española más célebre y su vida normal se rodean de personas talentosas, discretas, dispuestas a guardarles sus secretos y no exponerlos para ganarse su propia fama. Mantener altos los cimientos de ese muro protector que les permite ser ellas mismas precisa de equipos leales y es seguramente su generosidad la que ayuda a construirlos. Los tiempos han cambiado y lejos quedan los momentos en los que desde esta redacción se llamaba por teléfono “a la Pili”, la hermana de Rosalía que trabaja con la cantante como directora de arte, y ella contestaba al primer tono. Atrás quedan los tiempos en los que una jovencísima Penélope Cruz protagonizaba la portada de El País Semanal con un reportaje en el que nuestro compañero Joseba Elola la seguía durante diez días por Nueva York. Aún no había vivido nada Penélope, y ya era mucho.

En este momento de exposición extrema las artistas más célebres han de resguardarse en un difícil equilibrio entre contar y guardar, mantenerse relevante pero no sobreexpuestas, ser cercanas pero cuidar su vida privada. Ellas lo consiguen. Aquel número de El País Semanal se titulaba Todos quieren a ‘Pe’. Han pasado 26 años y todos la seguimos queriendo.