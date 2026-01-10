Las estrellas calientan motores en la fiesta previa a los Globos de Oro: de Sydney Sweeney a Odessa A’zion

Sydney Sweeney no ha sido nominada este año por su papel en 'Christy', el 'biopic' sobre la campeona de boxeo estadounidense Christy Martin con el que parecía querer repetir la fórmula que llevó a Hillary Swank a ganar un Oscar en 2005 por su interpretación en 'Million Dollar Baby'. Eso no ha hecho que no acuda a los eventos de la industria, como esta fiesta que ha reunido a varios de los nominados en las distintas categorías. Para la ocasión eligió un 'little black dress' asimétrico y llevó la melena suelta. Ahora se encuentra en plena promoción del 'thriller' 'The Housemaid', que protagoniza con Amanda Seyfried.

JC Olivera (Variety via Getty Images)