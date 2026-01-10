Las estrellas calientan motores en la fiesta previa a los Globos de Oro: de Sydney Sweeney a Odessa A’zion

16 fotosGLOBOS DE OROLas estrellas calientan motores en la fiesta previa a los Globos de Oro: de Sydney Sweeney a Odessa A’zionEl evento de la revista ‘Variety’ previo a los galardones reúne a nominados como Ethan Hawke, Teyana Taylor o Kate Hudson en Beverly HillsS Moda10 ene 2026 - 14:53Actualizado: 10 ene 2026 - 15:50CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa actriz Sydney Sweeney no se perdió la fiesta previa a los Globos de Oro organizada por la revista especializada en la industria del espectáculo 'Variety', que se celebró este viernes, 9 de enero en el Polo Lounge de The Beverly Hills Hotel, recinto que acoge cada año los premios. La ceremonia de estos galardones tendrá lugar la madrugada del domingo al lunes (horario español) y marca el inicio de la carrera a los premios Oscar. Michael Buckner (Variety via Getty Images)Sydney Sweeney no ha sido nominada este año por su papel en 'Christy', el 'biopic' sobre la campeona de boxeo estadounidense Christy Martin con el que parecía querer repetir la fórmula que llevó a Hillary Swank a ganar un Oscar en 2005 por su interpretación en 'Million Dollar Baby'. Eso no ha hecho que no acuda a los eventos de la industria, como esta fiesta que ha reunido a varios de los nominados en las distintas categorías. Para la ocasión eligió un 'little black dress' asimétrico y llevó la melena suelta. Ahora se encuentra en plena promoción del 'thriller' 'The Housemaid', que protagoniza con Amanda Seyfried.JC Olivera (Variety via Getty Images)La actriz angelina Odessa A'zion ha sido una de las revelaciones del año y no deja de posar con su personal estilo en los eventos recientes. En esta ocasión, apostó por un atuendo informal, con bombachos de cuero y dos cárdigans superpuestos. Forma parte del elenco de la película 'Marty Supreme', que está nominada a los Globos de Oro en la categoría de Mejor película (Comedia o musical) y por la que Timothée Chalamet podría ganar el premio a Mejor actor principal de cine (Comedia o musical). JC Olivera (Variety via Getty Images)A'zion es una de las protagonistas de 'I Love LA', serie creada por Rachel Sennott para HBO. En la fiesta posó junto a Kate Hudson, nominada en los Globos de Oro por su papel en 'Song Sung Blue', en la que interpreta a la cantante Claire Sardina junto a Hugh Jackman, que en el filme —basado en una historia real— es su marido, Mike. Hudson eligió un modelo negro de aires lenceros, con acabado satinado y transparencias de encaje.Michael Buckner (Variety via Getty Images)Lili Reinhart también apostó por un vestido lencero con transparencias en negro, con cuerpo-corsé.Michael Buckner (Variety via Getty Images)Ethan Hawke, nominado a los Globos de Oro como Mejor actor principal de cine (Comedia o musical) por 'Blue Moon', llevó un conjunto vaquero de Wrangler y una gorra del emblemático cantante country Willie Nelson.Earl Gibson III (Penske Media via Getty Images)Otra de las figuras nominadas presentes en el evento fue Teyana Taylor, que opta al galardón de Mejor actriz de reparto de cine por 'Una batalla tras otra', película de Paul Thomas Anderson en la que trabaja con Leonardo DiCaprio. Eligió combinar estampados y texturas en su conjunto de falda y chaqueta con solapas satinadas, y lució dos largas trenzas.Michael Buckner (Variety via Getty Images)Vicky Krieps forma parte del reparto de la última película de Jim Jarmush, 'Father Mother Sister Brother'. Para el evento eligió un conjunto de pantalones y camisa blancos combinados con una cazadora de motivos ecuestres.Michael Buckner (Variety via Getty Images)Adrien Brody, dos veces ganador del Oscar y ganador en una ocasión del Globo de Oro (por 'The Brutalist'), llevó una 'blazer' de cuero negro.JC Olivera (Variety via Getty Images)El negro de pies a cabeza fue también el tono elegido por Connor Storrie, coprotagonista de una de las series más comentadas del momento, 'Heated Rivalry', en la que encarna al jugador de hockey Ilya Rozanov. La serie llegará a España en febrero con Movistar Plus + con el título 'Más que rivales'.Earl Gibson III (Penske Media via Getty Images)La cantante eslovaca Adéla asistió al evento con un modelo lencero deconstruido.Earl Gibson III (Penske Media via Getty Images)Con traje azul y camisa de flores acudió Adam Sandler, nominado a los Globos de Oro a Mejor actor de reparto de cine por 'Jay Kelly', protagonizada por George Clooney y dirigida por Noah Baumbach.JC Olivera (Variety via Getty Images)Más clásico, pero también con camisa estampada (esta vez de cuadros), Jesse Plemons, nominado a Mejor actor principal de cine (Comedia o musical) por su papel en 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos.JC Olivera (Variety via Getty Images)Shabana Azeez, una de las actrices de la serie médica 'The Pitt', eligió un vestido negro con volantes y lazos. La ficción está nominada en la cateogría de Mejor serie de televisión (Drama).Earl Gibson III (Penske Media via Getty Images)Dwayne Johnson, conocido como La Roca, está nominado este año al Globo de Oro en la categoría de Mejor actor principal de cine (Drama) por su interpretación en 'The Smashing Machine'.JC Olivera (Variety via Getty Images)Stellan Skarsgård, con su mujer, Megan Everett, ambos coordinados de negro. El actor sueco podría ganar el Globo de Oro a Mejor actor de reparto de cine por su papel en la película 'Valor sentimental', de Joachim Trier.Michael Buckner (Variety via Getty Images)