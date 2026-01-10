Los Globos de Oro 2026 marcan la carrera de Hollywood hacia los Oscar: fecha, nominados y claves para ver la ceremonia

El arranque de la temporada de premios augura una noche llena de glamour, poder y que permitirá ver los nuevos derroteros de la industria

La edición número 83 de los Globos de Oro está a la vuelta de la esquina. Tras la entrega de los Critic Choice Awards el pasado 4 de enero, los galardones que históricamente ha entregado la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (ahora lo hacen periodistas, pero los galardones pertenecen a una empresa privada) representan el inicio formal de la temporada de premios y son considerados la antesala de los premios Oscar. Este domingo 11 de enero, las estrellas más representativas del audiovisual estadounidense con proyección global volverán a reunirse en una gala en la que la película Una batalla tras otra lidera las nominaciones dedicadas al cine, con nueve en total; mientras que The Pitt, The Studio y The White Lotus se reparten los renglones dedicados a la televisión (esta última lidera las candidaturas con seis, pero con tres de sus actrices compitiendo en una sola).

Al igual que el año pasado, Nikki Glaser repite como presentadora tras pasar con éxito la prueba de conducir una de las noches más importantes de Hollywood. La comediante tendrá, sin duda, temas para elegir en su discurso de apertura luego de un arranque de año marcado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la puja por la compra de la Warner Bros., en la que Netflix está ganando la partida. En una entrevista con Variety, Glaser confesó que ejecutivos como Ted Sarandos (CEO de Netflix) serán blanco de sus chistes este domingo. “No deberían ponerse nerviosos por estas bromas. Ellos están en la cima. Nunca me preocupa ofenderlos”, expresó.

Nikki Glaser en el Beverly Hilton, en Beverly Hills, el 8 de enero. Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)

Los festejos de los Globos de Oro 2026 iniciaron el 8 de enero con la celebración de una gala previa, la llamada Golden Eve I velada dorada, que distinguió a las actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren con dos galardones honoríficos. La protagonista y productora de Sexo en la ciudad se alzó con el premio Carol Burnett por su destacada aportación al mundo de la televisión; mientras que la británica y ganadora del Oscar fue honrada con el Cecil B. DeMille por su extraordinaria trayectoria en el mundo del cine.

Lugar y fecha

Los Globos de Oro se entregarán el 11 de enero en The Beverly Hilton de la ciudad de Los Ángeles, la sede de los premios desde 1961. En esta ocasión, por reformas del hotel, la alfombra se situará en la avenida Wilshire, en el corazón de Beverly Hills

Hora y dónde ver la ceremonia

La ceremonia se llevará a cabo a las 20.00 (hora de la costa este) o 17.00 (hora de la costa oeste). Se podrá ver en vivo a través de la señal de CBS y en streaming en Paramount+. En Latinoamérica, se podrán seguir en el canal de cable TNT, y en plataformas digitales como HBO Max. En España la gala comienza a las 2.00 del 12 de enero y se puede seguir minuto a minuto por Movistar+. Una hora antes se transmitirá la alfombra roja en todos los canales.

EL PAÍS tendrá la cobertura de la gala con la corresponsal del diario, María Porcel, miembro a su vez de los Globos de Oro y votante de esta edición, desde Los Ángeles, así como con un equipo de redactores desde América y España.

Nominados

Este año, entre las películas de comedia, las apuestas apuntan a Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, como la gran favorita, compitiendo con la francesa Nouvelle Vague, así como con Bugonia, Blue Moon y Marty Supreme. Entre las categorías de drama, Hamnet, de Chloe Zhao, figura como uno de los dramas más potentes del 2025, junto con Los pecadores, Valor sentimental, la brasileña El agente secreto y la franco-iraní Un simple accidente, con la que Jafar Panahi ganó la Palma de Oro en el pasado festival de Cannes.

Con respecto a la pantalla chica, The Pitt, en drama (fue la ganadora del año pasado), y The Studio, en comedia (arrasó en los Emmys), llevan la delantera para llevarse el Globo de Oro como los mejores seriados en sus respectivas categorías. En cuanto a serie limitada, parece poco probable que Adolescencia no se lleve la estatuilla. Competirá con Su peor pesadilla (All Her Fault), Dying for Sex, La bestia en mí, Black Mirror y The Girlfriend.

Fotograma de la serie 'The Pitt'.

Más información Todos los nominados a los Globos de Oro 2026

En los renglones actorales, Jessie Buckley suena como favorita por su interpretación de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en Hamnet. Aunque la noruega Renate Reinsve, por Valor sentimental, o Julia Roberts por Caza de brujas, podrían dar la sorpresa. En la categoría masculina, las apuestas se concentran en el brasileño Wagner Moura, de El agente secreto, y Michael B. Jordan, de Los pecadores. Sin embargo, Jeremy Allen-White también suena como ganador por encarnar al ícono Bruce Springsteen en Springsteen: Deliver me from nowhere.

Si de las actrices de comedia se trata, la competencia sube a un nivel en el que cualquier predicción se puede caer. Podría ser Emma Stone por su rol en Bugonia; Kate Hudson, por su laureada actuación en Song Sung Blue; o Chase Infiniti, por Una batalla tras otra. Entre los actores, todo apunta a que el premio está entre Leonardo DiCaprio, de Una batalla tras otra, o Timothée Chalamet, por su interpretación del campeón de tenis de mesa Marty Reisman, en Marty Supreme.

Kate Hudson y Hugh Jackman en 'Song Sung Blue: Canción para dos'. Sarah Shatz/Focus Features © 202 (EFE)

Regresando a los premios televisivos, nada parece quitarle el Globo de Oro a Noah Wyle, por su protagónico en The Pitt. Mientras, Jean Smart de Hacks podría perder la estatuilla ante Kristen Bell, de Nadie quiere esto; o Natasha Lyonne, de Poker Face. La categoría de mejor actriz en una serie dramática tampoco tiene una clara favorita, pero los expertos apuntan que podría caer en las manos de Britt Lower, de Separación, como pasó en la reciente entrega de los Emmys, o quizá a Rhea Seehorn, por la recién llegada Pluribus.

Los latinos en competencia

De las 28 categorías que entregarán este año los 450 miembros de la prensa extranjera de Hollywood, el mexicano Guillermo del Toro fue nominado a mejor película y director por su reciente versión de Frankenstein. El guatemalteco Oscar Isaac, que encabeza la nueva adaptación de la historia de Mary Shelley, también peleará por llevarse una estatuilla como mejor actor protagonista; y el mexicano Diego Luna, competirá a mejor actor de serie de drama por Andor.

También destacan las candidaturas de la española Sirât, que suena como una de las favoritas en cuanto a mejor película de habla no inglesa, compitiendo con la brasileña El agente secreto; la francesa Un simple accidente, de Jafar Panahi; la tunecina La voz de Hind, que recibió 24 minutos de ovación en el último festival de Venecia; y la noruega Valor sentimental, que está punteando ahora como favorita.