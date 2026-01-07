De Elle Fanning a las estrellas del K-Pop: 7 ‘looks’ que demuestran que el vestido “de princesa” ha vuelto

19 fotosModa De Elle Fanning a las estrellas del K-Pop: 7 ‘looks’ que demuestran que el vestido “de princesa” ha vueltoS Moda07 ene 2026 - 17:46CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa temporada de premios de 2026 empieza todos los años con los premios de la crítica, los Choice Awards, reconocimientos concedidos por la Broadcast Film Critics Association de Estados Unidos. En ellos se puede ver un adelanto de los rostros que apareceran en las alfombras rojas en los siguientes meses y también las tendencias que lucirán actores y actrices. Y en esta ocasión una constante ha sido clara: los vestidos de corte princesa. Arden Cho, actriz, cantautora y modelo surcoreana-estadounidense, notoria este año por interpetar a Rumi en Las guerreras K-pop fue una de las que defendió esta silueta clásica. Taylor Hill (FilmMagic)El vestido que llevaba era de un lila tan suave que era dificil determinar si se trataba solo de un juego óptico. La pieza respondía a la factura dramática clásica de los diseños de la firma británica Vivienne Westwood, experta en fusionar el cuerpo corsé con unas faldas drapeadas teatrales e inolvidables. Taylor Hill (FilmMagic)La raja lateral del diseño debaja a la vista unas sandalias plateadas y con plataforma modelo Claressa de Jimmy Choo. El cuello barco no solo permite lucir un espectacular escote sino convertir a este en el escaparate perfecto para piezas de alta joyería. Cho lució el collar Circle de la firma suiza de diamantes de laboratorio Shiphra.Steve Granitz (FilmMagic)Ariana Grande, por su parte, se sumó a la tendencia con una lectura de Lorenzo Serafini para Alberta Ferretti. Él es el creador de este espectacular conjunto lleno de capas y detalles. Maya Dehlin Spach (FilmMagic)El vestido, que fue hecho específicamente para la actriz, incluía un corpiño sin mangas con cuello redondo de cuyos hombros nacía una capa de chiffon cubierta de aplicaciones metálica. A la vez, de la ceñidísima cintura, nacía una falda larga en corte A.Maya Dehlin Spach (FilmMagic)Toda la capa exterior del vestido estaba adornada con apliques florales plateados que hacían juego con unos pendientes de Swarovski.Stefanie Keenan (Getty Images for FIJI Water)Otra de las grandes estrellas del K-Pop de la temporada, la cantante y compositora Ejae, también parte del reparto de Demon Hunters, optó por un vestido palabra de honor con escote corazón y de nuevo esa línea princesa tan característica de los grandes maestros de la costura del siglo XX que es también una de los más demandadas por las novias de todo el mundo.Robert Smith (Patrick McMullan via Getty Image)Y aunque el vestido de Ejae era negro y no blanco radiante, la marca que lo firmaba sí era una especializada en vestidos matrimoniales, Bridal Kong, una firma de origen coreano, como la cantante. Robert Smith (Patrick McMullan via Getty Image)En el cuello lució un espectacular collar de alta joyería con amatistas de Bulgari. Lucía un anillo a juego.Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)Erin Doherty, quien recibió un premio por su papel en la serie 'Adolescence', aportó un giro interesantísimo, dándole un final inesperado a una silueta canónica: la falda en lugar de terminar en A se cerraba como un globo a la altura de los tobillos. Maya Dehlin Spach (FilmMagic)El diseño, de un raso verde pastel muy femenino, es obra de Nicolás Ghesquière, director creativo de Louis Vuitton, quien ha encontrado una nueva veta creativa que explotar en el diseño para novias, al que se aproxima esta pieza. Maya Dehlin Spach (FilmMagic)La actriz completó el look con unos zapatos color marfil también de raso.Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images for Cri)El corte princesa se asocia históricamente con el glamour del viejo Hollywood y esa narrativa visual fue la que explotó Elle Fanning en la otra gran primera cita de la temporada, los premios del Festival de Palm Springs. Ella misma se encargó de comunicar a través de sus redes que el vestido lleva en su armario desde hace dos años y aunque no especificó quién lo firmo si dijo que es "vintage". Taylor Hill (FilmMagic)La actriz escogió como espectacular complemento un reloj Baignoire de Cartier con diamantes engastados.Taylor Hill (FilmMagic)Todo en este look milimétricamente pensado por Samantha McMillen, su estilista habitual, hacía pensar en Fanning como la Grace Kelly del siglo XXI. Taylor Hill (FilmMagic)La noruega Renate Reinsve, por su parte, confió en Louis Vuitton para su aparición en Palm Spings. Su increíble vestido era un híbrido entre 'naked dress' y línea A con un vertiginoso escote en V. Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)El chiffon blando permitía ver la estructura de la pieza en la que unas bragas blancas podían verse en todo su esplendor.Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)Teyana Taylor, por su parte, se encargó de demostrar que el corte princesa no tiene que ser necesariamente ni vaporoso ni cursi: puede ser también agresivo y muy sexual.Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)El diseño que lució la actriz de 'Una batalla tras otra' es obra de la firma de costura Miss Sohee, una marca especializada en propuestas dramáticas.David Crotty (Patrick McMullan via Getty Image)