De Elle Fanning a las estrellas del K-Pop: 7 ‘looks’ que demuestran que el vestido “de princesa” ha vuelto

La temporada de premios de 2026 empieza todos los años con los premios de la crítica, los Choice Awards, reconocimientos concedidos por la Broadcast Film Critics Association de Estados Unidos. En ellos se puede ver un adelanto de los rostros que apareceran en las alfombras rojas en los siguientes meses y también las tendencias que lucirán actores y actrices. Y en esta ocasión una constante ha sido clara: los vestidos de corte princesa. Arden Cho, actriz, cantautora y modelo surcoreana-estadounidense, notoria este año por interpetar a Rumi en Las guerreras K-pop fue una de las que defendió esta silueta clásica.

