El asesino múltiple que ganó un concurso de citas en televisión

Rodney Alcalá no es el único asesino en serie que ha probado suerte en televisión. Edward Wayne Edwards, asesino de al menos cinco personas, concursó en el programa To Tell the Truth (¡en el que una serie de invitados tenía que averiguar cuál de tres hombres era el criminal Ed Edwards!) y Stephen Port, conocido como el asesino de Grindr, concursó en la versión británica de MasterChef. Cocinó unas albóndigas. Para esas fechas ya había matado al menos a cuatro hombres, a los que había dopado con gamma hidroxibutirato (GHB), la conocida como droga de las violaciones.