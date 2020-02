Abascal se queda sin oposición para el congreso de Vox y consolida su control sobre el partido

Santiago Abascal no tendrá rivales en el congreso del 7 de marzo. El presidente de Vox revalidará su liderazgo hasta 2024 en un cónclave que se prevé sin sobresaltos. Este lunes, el comité electoral del partido ultraderechista ha anunciado que la suya es la única candidatura que ha reunido los apoyos necesarios para presentarse al congreso, mientras que el aspirante alternativo, Carmelo González, no ha pasado el filtro. Vox no ha dado datos del número de avales recogidos por cada candidatura, y tampoco ha permitido a EL PAÍS acceder a la rueda de prensa convocada en la sede de la formación.

La portavoz del comité electoral, Gema Herrero, ha explicado que Abascal ha sido el único candidato que ha conseguido superar la cifra de los 4.941 avales —el 10% de la militancia, según marcan los estatutos— necesarios para poder presentarse a la asamblea de Vistalegre. González, que encabeza a los críticos y pedía más participación de la militancia, no ha llegado a los 200, según informa Europa Press. El líder de Vox queda, así, proclamado presidente sin oposición alguna. Este sábado, el propio Abascal anunció en Twitter la composición de su candidatura, entre la que destaca la inclusión de Jorge Buxadé en la vicepresidencia política, lo que le convierte, de facto, en el número tres del partido.

Buxadé se ha estrenado este lunes como portavoz en la rueda de prensa ofrecida en la sede de Vox y que la formación tiene previsto realizar todas las semanas para marcar su posición en los temas de actualidad. El eurodiputado ha mostrado su alegría por la reelección de Abascal: "Obviamente nos felicitamos, nos enorgullecemos. Es el hombre que, junto a un equipo, ha llevado a Vox a ser la tercera fuerza política de España y la única alternativa real al resto de partidos políticos".

En el nuevo comité ejecutivo nacional, Abascal estará acompañado de 14 vicesecretarios y otros 14 vocales; un bloque granítico en el que Javier Ortega Smith repetirá como secretario general y con el que el líder de la ultraderecha consolidará su control de la formación. El congreso del 7 de marzo culminará la transformación de Vox en un partido jerárquico, pese a que sus estatutos lo definen como asambleario: los afiliados no podrán participar y deberán conformarse con asistir al mitin al que se les ha convocado al día siguiente.