El cartel electoral de la izquierda vasca es de mujer

La carrera por la lehendakaritza va a tener este año a tres mujeres al frente de los partidos de izquierda. Tanto EH Bildu, como el PSE-EE han colocado en cabeza de sus maquinarias electorales a Maddalen Iriarte, una periodista licenciada en derecho, y a Idoia Mendia, una letrada especializada en Relaciones Internacionales, mientras que serán las bases de Elkarrekin Podemos las que elijan en unas inminentes primarias entre la licenciada en Ciencias Políticas, Rosa Martínez y la profesora de Derecho Constitucional de la UPV, Miren Gorrotxategi.

La ganadora de esta batalla sustituirá a la víctima del GAL, Pilar Zabala, que lideró la campaña en 2016 por Elkarrekin Podemos. Es la primera vez que en Euskadi compiten tres mujeres por la lehendakaritza, aunque en la legislatura pasada estuvo a punto de suceder. La socialista Idoia Mendía se presenta por segunda vez. En 2016 se enfrentó a Pilar Zabala de Elkarrekin Podemos, pero la izquierda abertzale no presentó ni candidata ni candidato debido a que la Junta Electoral mantuvo la inhabilitación que pesaba sobre Arnaldo Otegi.

De hecho, el 24 de mayo, cinco meses antes de los comicios de 2016 los afiliados a los partidos de la coalición, Sortu, Alternatiba, Aralar y Eusko Alkartasuna, eligieron a Arnaldo Otegi como candidato a lehendakari, con el encargo expreso de “reorganizar y aglutinar en torno al proyecto independentista” a todos los que se habían ido alejando de la izquierda abertzale. Tuvo que dar un paso atrás. En una situación peculiar, Maddalen Iriarte superó a Otegi como cabeza de lista de Gipuzkoa, pero la organización no la designó como candidata hasta el pleno de investidura, una vez celebradas las elecciones, y porque el reglamento obliga a los partidos a presentar una.

El PNV repetirá para una tercera legislatura con el diplomado en magisterio, Íñigo Urkullu y la única duda está en el PP que a falta de saber si concurrirá en coalición con Ciudadanos, todavía no ha confirmado al presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso. Las últimas palabras de la mano derecha de Pablo Casado, Cayetana Álvarez de Toledo, lo dejaba en el aire. En unas declaraciones realizadas en el Congreso el pasado martes aseguró que frente a la solidez de Feijóo en Galicia, donde no hay dudas de que será el candidato, señaló que no podía responder "anticipadamente" y que habrá que esperar a la "fórmula" que se acuerde “con Ciudadanos”.

Todavía no se conoce la fecha de las elecciones y la parrilla de salida ya está casi preparada. Con adelanto o sin él –el lehendakari preguntó por segunda vez el martes a sus consejeros qué opinaban de un eventual adelanto desde septiembre u octubre hasta incluso abril mayo o junio-, los partidos vascos sí que han adelantado sus procesos internos hasta el punto de que el PSE, EH Bildu ya lo tienen cerrado y el PNV casi, a falta de la confirmación oficial de las listas el siete de marzo. En Elkarrekin Podemos la candidata definitiva depende de unas elecciones primarias entre Martínez, la candidata de la dirección y Gorrotxategi, que ha sido presentada este miércoles por el también catedrático de Derecho Constitucional, Roberto Uriarte.