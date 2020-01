La gestora de Ciudadanos destituye a dos dirigentes críticos

La gestora de Ciudadanos ha comunicado este martes la destitución de sus cargos a dos dirigentes críticos: el portavoz en Asturias, Ignacio Prendes, y la portavoz en Castilla- La Mancha, Orlena de Miguel. Los dos han recibido un correo electrónico esta tarde en el que se les informa de su cese sin aducir motivos, según han explicado los relevados a EL PAÍS. Prendes y De Miguel se habían apartado del criterio de la dirección antes de las elecciones de noviembre en el veto a los pactos con el PSOE, y votaron en contra de la elección de los miembros de la gestora. Tras conocerse estas decisiones de la gestora, otro de los dirigentes críticos, Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, ha anunciado su dimisión como secretario regional de programas del partido.

Fuentes de la gestora han transmitido a este diario que los dos destituidos "ya no tenían cargos institucionales ni eran miembros de la ejecutiva", y por tanto "no tenía sentido que fueran portavoces en comunidades autónomas donde había personas que sí tienen esos cargos". No obstante, entre los nuevos nombramientos hay dos portavoces que tampoco tenían esos cargos: Joan Mesquida, quien será portavoz en Baleares, y Beatriz Pino, en Galicia. Aunque ambos sí son miembros de la gestora.

La decisión ha revuelto las aguas internas, en calma tensa hasta el congreso del partido que se celebra el próximo 15 de marzo para elegir el nuevo presidente y la nueva dirección. Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria, es de momento la única dirigente que ha revelado su intención de postularse, aunque el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, medita si se presenta. Tras las destituciones, Igea ha publicado un tuit en el que anuncia su dimisión del cargo orgánico que ostentaba y pide a sus compañeros "calma y confianza en vosotros mismos". "Todos somos ciudadanos y Ciudadanos es de todos", apostilla de forma algo enigmática.

El ya exportavoz asturiano Ignacio Prendes, que fue vicepresidente del Congreso de los Diputados hasta las elecciones del 10 de noviembre, ha cuestionado la decisión de la gestora de destituirle cuando solo es una dirección provisional. "No me parecen decisiones propias de una gestora en un momento de interinidad, a dos meses del congreso del partido", se queja en conversación con este diario. "Es evidente que no cuento con la confianza de esta gestora, pero me he comportado con absoluta prudencia. Constato que la gestora no se aplica ese criterio a sí misma", lamenta.

Al ser revelados de sus cargos, los dos exportavoces autonómicos dejan de ser miembros natos del consejo general del partido y, en consecuencia, de la próxima asamblea. En el bronco consejo general del pasado noviembre, Prendes fue uno de los dirigentes que intervino para cuestionar que en la composición de la gestora siguieran miembros de la anterior dirección de Albert Rivera a pesar del desplome electoral, como el secretario de Organización, Fran Hervías. "La gestora que hemos elegido da una sensación de que no hay ni rendición de cuentas ni asunción de responsabilidades", cargó en la reunión el exdiputado Ignacio Prendes. Prendes fue uno de los cinco votos en contra a la gestora, que sin embargo fue aprobada por una amplia mayoría del 91,4%, según fuentes oficiales.