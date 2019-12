La reunión del PSOE con Junts concluye sin ningún resultado

Aparentemente, no había ninguna razón para que este miércoles se produjera una reunión entre JxCat y el PSOE, si de la investidura a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez se tratara. La posibilidad de un mínimo acuerdo es imposible. Pero durante hora y media la portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra y la de JxCat, Laura Borrás, junto a la diputada de ese grupo Miriam Nogueras, conversaron en el Congreso de los Diputados. No hay imágenes del encuentro, tampoco hubo información posterior, salvo que no hubo ningún acercamiento para que los socialistas puedan contar con los votos del grupo independentista. No es con ellos con los que el PSOE se está esforzando sino con ERC con cuyos 13 diputados quiere contar para que se abstengan. Los ocho de JxCat no le son necesarios si tienen a los republicanos. Solo han querido que trascienda, desde ERC, que la reunión ha sido cordial. Pero durante hora y media han tenido tiempo de abordar algunos asuntos parlamentarios. En fuentes socialistas señalan que nada tienen que ofrecerse aunque son conscientes de que JxCat aspira a tener grupo parlamentario, que no le pertenece, y a no estar en el Mixto.

Las demandas claras y sin tapujos de este grupo hacen imposible empezar a hablar. Abogan por un diálogo entre Gobiernos, entre Pedro Sánchez y Quim Torra, y que se acepte la figura de un mediador internacional. Eso no va a ocurrir, señalan en fuentes socialistas. La distancia abismal entre los ex convergentes y los socialistas no es óbice para que estos últimos estén muy lejos de minusvalorarlos. Los negociadores de JxCat juegan la baza de tener capacidad para condicionar las acciones y las conversaciones de ERC con el PSOE. Del lado de Torra, se resalta, su influencia, según fuentes de su entorno, ya que sin ellos el acuerdo con el grupo republicano es más difícil. A este respecto, los socialistas aseguran que ERC tiene interés en que no corten la relación con JxCat. Y sí, se han emplazado a nuevas reuniones.