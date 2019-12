El alcalde de Oviedo, tras pasar al municipio gastos de su mujer: “Si viaja conmigo, lo paga el Ayuntamiento”

La noche del 11 octubre Alfredo Canteli (PP) se encontraba a más de 400 kilómetros de casa, pero durmió con su mujer "como siempre desde hace 49 años". Lo hizo en un hotel de Madrid, en el transcurso de un viaje institucional que pagaron todos los ovetenses, de quienes es alcalde desde el pasado 15 de junio. Y lo volvería a hacer. "Si mi mujer viaja y viene conmigo lo pagará el Ayuntamiento", ha advertido este martes en el pleno municipal.

Canteli, del Partido Popular, no se arrepiente, pese a la factura de casi 1.000 euros que ha dejado su desplazamiento de dos días con un solo acto oficial. Casi dos meses después, los gastos del regidor, entre los que figuran dos noches en un hotel de cuatro estrellas, una cena para tres personas —cuya identidad se desconoce— con botellas de vino de más de 30 euros o unas pastas, han desatado la polémica en la capital de Asturias.

Pero Canteli no se arruga. El regidor se ha defendido de las críticas de Somos —la marca municipal de Podemos, que ha destapado los gastos— con una particular interpretación del papel institucional de su mujer. Al frente de una ciudad de 220.000 habitantes, Canteli ve en su pareja una responsabilidad más propia de la primera dama de Estados Unidos: “Su obligación es mantener la representatividad que le corresponde como esposa de alcalde”, ha alegado. Y ha añadido: “Claro que fui con ella, faltaba más”. En su argumentación no se apreciaba ni el menor atisbo de culpa.

Sin embargo, el alcalde de Oviedo, que gobierna en coalición con Ciudadanos, sí ha intentado justificarse en algunos momentos. Acusado por Somos de haber cobrado al Ayuntamiento dos noches de hotel cuando en realidad solo se hospedó una, ha esgrimido una indisposición tras una cena “de un tema que puede ser importante” para abandonar Madrid prematuramente. “Al día siguiente yo no me tenía derecho. Me vi tan mal que pedí que me trajeran el coche y no pude anular la habitación”, ha explicado. Las arcas municipales se dejaron 250 euros.

Pese a las dificultades, Canteli pudo cumplir su cometido en la capital de España, y asistió a la presentación del menú de la fiesta del Desarme. Se trata de un banquete popular a base de garbanzos con espinacas y bacalao que se celebra en Oviedo cada 19 de octubre, en conmemoración de la victoria de los liberales frente a los absolutistas en 1836, después de que los segundos sufrieran una indisposición gástrica, según la tradición. En el acto estuvieron, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el padre Ángel o el concejal de Turismo de la capital asturiana, que viajó en tren. La presencia de la mujer de Canteli en la foto de familia la delató.

Para el alcalde de Oviedo, lo que ha ocurrido este lunes en el pleno “es vergonzoso”, pero culpa de ello a la oposición, por destapar el caso. “Creí que la política era otra cosa”, se ha lamentado. Dos siglos después de que los absolutistas sucumbiesen ante los manjares liberales, el banquete se le ha atragantado al regidor ovetense.