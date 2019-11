Un lazo amarillo de quita y pon

El matemático Xavier Ros-Oton lucía ayer en la solapa el lazo amarillo que reivindica la libertad de los líderes independentistas en prisión cuando subió al escenario del Palacio de Congresos de Cataluña a recoger el premio Princesa de Girona de Investigación Científica de manos de Leonor de Borbón y el resto de la Familia Real. En cambio, ya no llevaba el lazo cuando asistió a la cena que los Reyes ofrecieron a sus invitados en una carpa de los jardines del hotel Juan Carlos I de Barcelona, según muestran las fotos difundidas por la Casa Real.

El consejero catalán de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha insinuado este martes que esas fotos estaban manipuladas y ha difundido un tuit acompañando las imágenes de la siguiente frase: “Photoshop Real. Para que luego digan que en España no hay censura ni presos políticos”. La Casa Real niega haber manipulado las fotos y varios asistentes a la cena corroboran que no lucía el lazo. EL PAÍS ha comprobado que esta mañana, a su llegada al Palacio de Congresos, no lo llevaba puesto. Cuatro horas después, tras leer las declaraciones de Ros-Oton contando que solo lució el lazo cuando subió a recoger el premio, el consejero ha rectificado, y le ha agradecido su "valentía por denunciar que España tiene presos políticos".

Photoshop Real.

Para que luego nos digan que en España no hay censura ni presos políticos. pic.twitter.com/iuPJiHhDYI — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) November 5, 2019

En noviembre de 2017, tras el discurso del 3 de octubre del Rey, cuando acusó de deslealtad a la Generalitat, dos galardonados con el premio Princesa de Girona, el ingeniero Bernat Ollé y el investigador Romain Quidant, renunciaron al premio y devolvieron su dotación económica, 20.000 euros. Ros-Oton no ha hecho ni una cosa ni la otra.