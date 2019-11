Elecciones generales 10-N | La campaña electoral tras el debate

EL PAÍS

Jóvenes con discapacidad intelectual ante las elecciones: "Yo voto lo que quiera yo. No lo que me digan". Nerea, Raúl, Manuel, Gabriela y Sofía, cinco jóvenes con discapacidad intelectual, se han reunido para debatir sobre política y su participación en las elecciones generales que se celebran este domingo 10 de noviembre. "Nadie nos puede obligar a votar a unos... Yo voto lo que quiera yo. No lo que me digan mis padres", afirman. Bajo el lema ' YoParticipoenPolítica', este grupo de jóvenes con discapacidad intelectual han expresado su opinión sobre las elecciones del próximo 10 de noviembre, valorando el impacto que tiene la política en sus vidas, las principales medidas que piensan adoptar los partidos políticos, así como la valoración de sus líderes. Según explica la Fundación Garrigou, estos cinco jóvenes, mayores de edad, han rechazado la tesis de que son influenciables a la hora de ejercer el voto. "¡Que mis padres o mi hermano me obliguen a votar al PP o a otro, no!", defienden. (EP)