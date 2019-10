Atrapado en Melilla por un error policial

Ouisam Karim, ciudadano holandés de 25 años, ha pasado más de un mes indocumentado y atrapado en Melilla después de ser detenido por la Policía Nacional. Los agentes le retiraron primero el pasaporte alegando la sospecha de que era falso. Cuando la Embajada holandesa verificó la legitimidad del documento, las autoridades esgrimieron que él no era el titular. Según ha explicado un portavoz policial a EL PAÍS, la unidad científica no podía certificar que Karim era, efectivamente, quien aparecía en la foto. El error que dejó al joven en la estacada durante un mes, considerado supuesto ciudadano marroquí que intentaba entrar ilegalmente en la Península, estaba en una imagen traspapelada de otro detenido el mismo día.

La pesadilla burocrática empezó el 3 de septiembre. Ouisam Karim esperaba en la cola para embarcar en el ferri de Melilla a Málaga con su pasaporte en una mano y su maleta en otra. Regresaba a casa tras pasar las vacaciones con algunos familiares residentes en Marruecos. Cuando se aproximó al control de la Policía Nacional en el puerto y entregó el documento, un agente espetó: “Holanda”. “Cogió mi pasaporte, lo miró y me dijo que esperase ahí”, relata el joven. “Luego me pidieron que bajase con ellos y me metieron en una celda”.

Ouisam Karim, en Melilla, tras recuperar su pasaporte.

Ouisam, que habla holandés, árabe e inglés, pero no español, no sabía lo que ocurría hasta que una traductora le explicó que estaba detenido por falsificación. Al día siguiente fue trasladado al calabozo de los juzgados, donde una juez decretó su libertad provisional a la espera de una respuesta de las autoridades holandesas. En Ámsterdam aseguraron que los signos de manipulación en los dígitos de la fecha de expedición detectados por los agentes en el control de embarque se debían a una tara de la impresora.

La respuesta no disipó las dudas sobre si el documento pertenecía al joven. “La foto no es determinante, es de mala calidad y no se puede hacer un peritaje concluyente”, aseguran desde la Jefatura de la Policía Nacional. Fueron solicitadas las huellas para compararlas con las tomadas al joven, pero el envío se eternizó. “Siento como si me hubieran quitado mi propia identidad”, se queja el joven, alojado en casa de una familia melillense vinculada a Ahmed Marcouch, alcalde de la localidad holandesa de Arnhem.

Sin documentación, no podía regresar a Marruecos junto a los suyos. El mismo día en que salió del calabozo, fue asaltado por tres personas que le robaron la maleta y le dejaron un moratón en el brazo y arañazos en el pecho. Hasta la intervención de Marcouch, Ouisam ha estado vagando por las calles de la ciudad autónoma fronteriza con Marruecos, durmiendo en el paseo marítimo, a refugio de un restaurante de comida rápida desde el que conectarse a internet y comprando mantas con la tarjeta de crédito que, asegura, la policía quería retirarle junto al carné de conducir que las autoridades españolas tampoco aceptaron como documento acreditativo de su identidad.

El pasado sábado, el ministerio holandés de Exteriores confirmó que “la embajada en Madrid se ocupa del asunto con gran interés”. Lilianne Ploumen, diputada socialdemócrata, elevó una pregunta oficial al ministro responsable, Stef Blok, y otro tanto hizo la europarlamentaria Kati Piri, del mismo partido. Piri recabó además la colaboración de Marcouch, de origen marroquí. El político fue antes diputado y policía en barrios conflictivos de Ámsterdam, y conoce la situación migratoria en Melilla. Aun así, se hace la misma pregunta: “¿Cómo puede llevar tanto tiempo comprobar una identidad entre dos países comunitarios como España y Holanda?”, plantea en conversación telefónica, informa Isabel Ferrer.

Con su pasaporte ya en la mano, Ouisam Karim se plantea ahora interponer una demanda de responsabilidad patrimonial para recuperar, al menos, el dinero, que no el tiempo perdido.