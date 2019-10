Teruel Existe reúne los avales y se presentará el 10-N: “Estamos en una situación límite”

Teruel Existe se presentará a las elecciones generales del 10 de noviembre. La plataforma ha reunido 6.781 avales, seis veces más que los exigidos por la ley electoral, y concurrirá a los comicios como una agrupación de electores. Tras dos décadas de trabajo en defensa de la provincia, Teruel Existe da el salto a la política institucional y aspira a conseguir un diputado para llevar las reivindicaciones de la España vacía al Congreso. Tomás Guitarte, de 58 años, será el candidato a la presidencia del Gobierno: “Nos obligan a presentarnos. Estamos en una situación límite”, asegura.

La presentación de avales se ha convertido en una demostración de fuerza para el grupo independiente. Después de una campaña en la que habilitó más de cuarenta puntos de recogida de firmas, Teruel Existe ha conseguido superar todas las expectativas al reunir las rúbricas del 6,34% del censo. El 28 de abril, Ciudadanos consiguió el último diputado de la provincia —que reparte tres escaños— con 15.378 votos. Con una participación similar, Guitarte se aseguraría sentarse en el Congreso si el próximo 10 de noviembre consiguiese convertir cada aval en tres sufragios.

Para llegar a la Carrera de San Jerónimo, Teruel Existe cuenta con recabar una parte del electorado que en otras ocasiones apoyó al Partido Aragonés y a la Chunta, que no se presentan en la circunscripción. Y lo tratará de hacer con un mensaje muy claro en defensa de la provincia. "Nuestra candidatura ha revolucionado el contexto político, porque pone sobre la mesa un problema que todo el mundo quiere tapar", explica Guitarte, en referencia a la sangría demográfica de Teruel, que ha perdido un 9% de su población en la última década. Las demandas de la España vacía coparán la campaña de la plataforma, que se define como "transversal" y ajena a las discusiones ideológicas.

Teruel existe decidió dar el salto a la política a principios de septiembre, después de que el Gobierno desbloquease la parte del Corredor Cantábrico-Mediterráneo que une Santander y Bilbao, mientras que el tramo entre Zaragoza y Sagunto (Valencia), que pasa por la provincia y constituye una de las reivindicaciones históricas del colectivo, sigue pendiente. Manuel Gimeno, número dos de la lista, se mira en el espejo del Partido Regionalista Cántabro: “Con un diputado han conseguido más que nosotros en 20 años de pelea. Así que dijimos: 'Se ha acabado. Leña al mono".

La iniciativa de concurrir al 10-N, aprobada por unanimidad en una de las asambleas que la plataforma celebra semanalmente, no significa su conversión en un partido político. Sin embargo, Gimeno no descarta que Teruel Existe se presente a futuras citas electorales: "No lo hemos pensando. Vamos paso a paso". La siguiente meta son las elecciones, para las que desarrollarán una campaña "atípica" que recogerá el testigo de las movilizaciones que el pasado 4 de octubre lograron parar la provincia durante cinco minutos para pedir un pacto de Estado contra la despoblación.