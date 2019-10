Zapatero apuesta por un pacto entre PSOE, Podemos y Más País

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha descartado este lunes una gran coalición entre el PSOE y PP tras las elecciones generales del 10-N, en una entrevista en RNE. Zapatero se ha mostrado favorable a que las fuerzas de izquierdas (Unidas Podemos, Más País y los socialistas) configuren un Gobierno "en cualquiera de sus fórmulas" com una solución al bloqueo político.

El exlíder socialista se ha desmarcado de la posición de los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González, que abogaron el pasado viernes por un entendimiento del bipartidismo para poner en marcha la legislatura. Zapatero ha considerado que lo más lógico es configurar un "Gobierno progresista" para que haya estabilidad. Aunque ha reconocido que hay distancias entre el PSOE y Unidas Podemos, que se agravaron tras la investidura fallida de julio, ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo tras las elecciones de noviembre: "Sé lo que cuesta crear esa cultura de pactos, pero espero que sea a partir del día 10 [de noviembre]".

Por otro lado, el socialista ha cargado contra Ciudadanos después de que la formación de Albert Rivera haya levantado el veto al PSOE. Ha considerado como algo incompatible que Cs acuerde con Vox y ahora quiera hacerlo con Ferraz: "Rivera hizo una apuesta para ser el líder del centroderecha, y no solo no lo ha conseguido sino que se aleja cada vez más", ha criticado. El expresidente del Gobierno también ha cuestionado la necesidad de presentar una la moción de censura —algo que ha hecho Cs— contra del presidente de la Generalitat a pesar de que "[Quim] Torra es un presidente que no ha aportado soluciones ni favorece el diálogo". También ha avalado la decisión del PSC de abstenerse.

Sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña, el político socialista ha reiterado que la solución del conflicto territorial debe pasar por el diálogo. Además, ha rechazado vincular al independentismo con la violencia y ha señalado que "la cultura pacífica democrática" es "inequívoca" en la sociedad catalana.