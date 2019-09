Temor en el PSOE a una abstención mayor en la izquierda

La estabilidad es la gran baza que el PSOE quiere jugar en caso en otra campaña electoral. Pero una cosa es la teoría y otra la realidad. Y, a diferencia de las elecciones generales de abril, en las que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantuvieron un trato exquisito, la campaña del 10-N puede caracterizarse por el intercambio de reproches en la izquierda.

“En un contexto muy volátil, la campaña electoral importa mucho. La movilización de última hora sería clave. Todo apunta a que, de haber elecciones, será una campaña de reproches endogámicos dentro de la izquierda. ‘Tú me has bloqueado’, ‘tú no me quieres en el Gobierno’... Algo que no es precisamente un acicate para salir a votar, al revés de lo que sucedió el 28 de abril”, afirma Pablo Simón. El politólogo y profesor en la universidad Carlos III de Madrid recuerda que el PSOE “pudo armar una buena estrategia” en las generales tras la foto de Colón o después de que le tumbaran los Presupuestos.