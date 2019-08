El rey Juan Carlos evoluciona “satisfactoriamente” de su operación de corazón

El rey Juan Carlos evoluciona “satisfactoriamente” 24 horas después de la intervención a corazón abierto en la que se le han implantado tres bypass aortocoronarios, según ha informado este domingo la dirección médica del Hospital Quirónsalud Madrid de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El monarca está consciente, respira sin apoyo y se ha levantado. “Tiene buen estado de ánimo y continuará en la unidad de cuidados intensivos”. El próximo parte será este lunes a las 12 del mediodía.

La cirugía, programada en junio durante la última revisión médica a la que se sometió Juan Carlos I, fue “un éxito”, según informó la directora gerente de Quirónsalud Madrid, Lucía Alonso. “Ha ido todo perfecto”, comentó el rey Felipe VI, quien acudió este sábado junto a la reina Sofía al centro sanitario privado para conocer de primera mano los detalles de la intervención al rey emérito.

Este tipo de intervenciones se realizan para evitar riesgos coronarios que deriven en enfermedades cardiovasculares. Quienes las afrontan suelen realizar sesiones de rehabilitación cardiaca -entrenamiento físico supervisado por personal sanitario-, como detalla el cardiólogo de Quirónsalud Ignasi Duran en una publicación del propio centro médico donde se ha intervenido al rey emérito.

El rey emérito, de 81 años, ingresó en la clínica de Pozuelo de Alarcón en la noche de este viernes, en torno a las 22.00. Cuando llegó, saludó a los informadores que aguardaban en la entrada: "Me veréis a la salida", comentó. La operación comenzó en la mañana de este sábado, aunque Zarzuela no especificó la hora exacta. “Ha sido dentro del tiempo previsto y no ha habido ninguna complicación”, comentó Felipe VI.

La expectación que ha despertado la operación ha congregado este domingo de nuevo a periodistas y reporteros gráficos, que al igual que este sábado han aguardado desde primera hora de la mañana en la puerta principal del hospital, por la que han pasado algunos representantes de Zarzuela, entre ellos el secretario general de la Casa del Rey, Domingo Martínez Palomo.

Desde junio, el Rey emérito ha seguido haciendo vida normal, incluso ha participado en competiciones de vela en el extranjero. Este mismo mes, Juan Carlos I ha estado en Palma unos días antes de que llegaran a Mallorca los reyes Felipe VI y Letizia con sus hijas, quienes verán al monarca en el hospital cuando pueda recibir visitas, según contó Felipe VI.

Desde una primera operación de apendicitis en su juventud han sido numerosas las ocasiones en las que Juan Carlos I ha tenido que pasar por el quirófano. Esta ha sido la primera vez que enfrenta una cirugía en el corazón. Su afición al deporte también le ha llevado en dos ocasiones a la sala de operaciones para curar lesiones. En 1981 fue operado de una fibrosis por una fisura en la pelvis y en 1985 de su rodilla derecha. En 2010 fue operado de un tumor benigno en el pulmón derecho, y en 2011, tras romperse el tendón de Aquiles, del pie izquierdo.

Ese año se le implantó una prótesis en la rodilla derecha. Al siguiente, pasó tres veces por el quirófano; una para colocarle una prótesis en la cadera derecha, tras su polémica caída en Botsuana. La última operación fue consecuencia de una lesión cutánea que se le extirpó de forma preventiva, según informó Zarzuela el pasado 10 de abril.