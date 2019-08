PSOE y Podemos retoman el diálogo en La Rioja el 12 de agosto

La Rioja sigue marcada en el mapa político español como la única comunidad que celebró elecciones el pasado 26 de mayo y aún no tiene Gobierno. La atención se mantiene en Raquel Romero, la diputada de Podemos —única representación que consiguió el partido— cuyo voto en contra de la candidata socialista Concha Andreu frustró su investidura el 18 de julio. El pasado fin de semana, la comunicación entre ambas políticas se reanudó después de casi tres semanas de silencio. La nueva fase de diálogo entre ambos partidos comenzará a partir del 12 de agosto, según confirman fuentes de Podemos del equipo negociador.

El PSOE de La Rioja, como la dirección estatal de su partido, se centrará en discutir medidas de programa antes de volver a tratar el reparto de consejerías, el escollo que dio al traste con la candidatura de Andreu. Podemos acude a la cita con total disposición de llegar a un acuerdo “tal y como ha sucedido en el resto de comunidades donde un pacto ha sido posible”, explican fuentes del partido.

Durante la anterior negociación, Romero pidió entrar en el Gobierno con tres de las ocho consejerías a pesar de tener solo un escaño. Una exigencia que niegan las fuentes de Podemos consultadas en la región, aunque la diputada, preguntada en varias ocasiones, no desmintió entonces esta petición. La propuesta se rebajó con el paso de los días y se quedó en una cartera siempre que le garantizara un asiento en el Consejo de Gobierno. Esta condición volverá a estar sobre la mesa. “Podemos está en los consejos de Gobierno de las comunidades donde se ha llegado a un acuerdo”, recuerdan fuentes del partido.

Durante las negociaciones de última hora, el PSOE llegó a proponer a Podemos dos viceconsejerías, de Igualdad y Reto Demográfico, y una dirección general de Vivienda. Una propuesta que fue rechazada por el partido en La Rioja. Por lo que Andreu consiguió 16 votos a favor —los 15 del PSOE y el de IU— y 17 en contra —12 del PP, cuatro de Ciudadanos y el de Podemos—.

La dirección estatal de Podemos se mantiene al margen de este nuevo intento como sucedió en julio. Pablo Iglesias ya entonces se desmarcó de su diputada riojana: “Uno no puede pedir más de lo que los votos le dan”. El secretario general de Podemos se desvinculó de la decisión de Romero con el argumento de que las secretarías autonómicas de la formación actúan de manera independiente. “Yo no mando ahí, no puedo intervenir”, se excusó.

El calendario apremia. La fecha límite para conseguir un acuerdo es el 16 de septiembre. Si para entonces no hay sintonía, se convocarán nuevas elecciones en La Rioja.