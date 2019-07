“Podemos ha sido el aliado perfecto del PP en La Rioja”

Concha Andreu (Calahorra, 1967) asegura estar “decepcionada” con Podemos y su boicot a un Gobierno socialista en La Rioja. Una vez calmada la situación podría intentarlo de nuevo —tiene dos meses de plazo antes de que se convoquen elecciones anticipadas forzosos— pero no es partidaria de mejorar su oferta al partido de Pablo Iglesias.

Pregunta. La Rioja ha estado en la primera línea de la política nacional, pero no por buenas noticias.

Respuesta. Llegamos a esta situación después de 24 años de Gobierno del PP, un partido que ha dejado a La Rioja en la decadencia económica. Los partidos de izquierda ganamos las elecciones y sumamos mayoría absoluta, pero de pronto, cuando tenemos la posibilidad de gobernar juntos, la coalición Unidas Podemos se descompone y una de sus diputadas nos niega el apoyo.

P. ¿Por qué algo que parecía tan sencillo no ha prosperado?

R. Me hago cruces. La diputada de Podemos Raquel Romero estaba el principio dispuesta a apoyarnos, pero con el paso del tiempo fue enrareciéndose la relación. La clave fue que trajeron a unos compañeros suyos de Castilla-La Mancha. Se pusieron a negociar Mario Herrera y Francis Gil. Herrera tomó las riedas, pero es alguien que desconoce la situación de La Rioja. Fue él quien exigió tres de las ocho consejerías. Ese fue el órdago que dinamitó todo.

P. ¿Qué papel jugó Romero?

R. Ella no vino a todas las reuniones. Me da la sensación de que ha estado influenciada. Estoy muy decepcionada con Podemos, por la irresponsabilidad y la baja categoría política de su diputada. Una mujer joven, que ha vivido en Alemania los últimos años, no ha sido capaz de pedir algo proporcionado. Con un voto en un Parlamento de 33 querían hacerse con tres de las ocho consejerías. ¿De quién se han reído? Herrera me llegó a decir: “Sin consejerías, usted no será presidenta”. Así no había opción de llegar a un acuerdo. También me ha molestado la actitud chulesca, irrespetuosa, pasota de Romero.

P. ¿Ha estado manejada por estos asesores externos?

R. Completamente, porque Romero no ha hecho caso a los mensajes de Irene Montero, Pablo Echenique, Juan Carlos Monedero e incluso Pablo Iglesias, que le pedían ser más flexible. Nadie de este partido se hace responsable de lo ocurrido.

P. ¿Cómo ha interferido el tira y afloja entre Sánchez e Iglesias?

R. A mí Pedro Sánchez me ha dado libertad absoluta. Romero no puede decir lo mismo.

P. ¿Confía en que Podemos suavice su posición?

R. Espero que madure nuestra propuesta. Esta diputada que al parecer venía a desalojar a la derecha ha votado con el PP y Ciudadanos. Ni siquiera tuvo la delicadeza de abstenerse. Fue hiriente. Romero ha conseguido que el PP se esté frotando las manos, ha sido la aliada perfecta del PP en La Rioja.

P. ¿Está dispuesta a subir su oferta?

R. Más no podemos ofrecer. Con un solo voto no pueden aspirar a más. Les hemos ofrecido demasiado.

P. A Podemos “solo le interesan los cargos”, dijo la parlamentaria de IU, Hernar Moreno.

R. Puedo asegurar que en las negociaciones Romero en ningún momento ha hablado de políticas de gobierno. Henar estuvo fantástica: le miró de frente e hizo una intervención pura, limpia. Le puso frente al espejo.

P. ¿Qué consejerías quería Podemos?

R. Fueron barajando varios departamentos, como el de Turismo, pero al final pretendían convertir las viceconsejerías de Igualdad y Reto Demográfico en consejerías. Llegaron a proponer un Gobierno con 11 consejeros, ocho del PSOE y tres de Podemos. La Rioja no está en condiciones de afrontar un gasto semejante. ¿No es más coherente la postura de IU? Había que ser generosos pero dentro de un orden.

P. ¿Qué pasos va a dar para lograr la mayoría?

R. Primero dejaré que la situación se calme un poco. Mi actitud será a favor el diálogo. Si hay que llamar, llamaré.

P. ¿Incluso a Ciudadanos?

R. Nos han dicho que no pueden apoyar un acuerdo que está firmado por un partido de extrema izquierda y radical, como dice su portavoz [PABLO BAENA]. Este partido sigue con el cordón sanitario a Pedro Sánchez y a mí.