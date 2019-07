“El PSOE solo nos quiere para llevarles las maletas”

Raquel Romero (Logroño, 36 años) no se arrepiente de haber tumbado, en primera votación, la investidura de la socialista Concha Andreu como presidenta de La Rioja y asegura que cuenta con el respaldo de la dirección federal de Podemos en su exigencia de formar parte del Gobierno con el PSOE. En una entrevista telefónica 24 horas después de su no a la candidata socialista, Romero asegura que no habrá “cheque en blanco” ni entrará en el Ejecutivo por la “puerta trasera”. La diputada de Podemos y la aspirante del PSOE se reunieron ayer por la tarde para intentar desbloquear in extremis la investidura. Este jueves se celebra la segunda votación en el Parlamento riojano.

Pregunta. ¿Hizo lo correcto al votar en contra de que una mujer presida La Rioja por primera vez en la historia?

Respuesta. La gran irresponsabilidad fue de ella, porque alguien que quiere gobernar tiene que saber negociar y Andreu ha demostrado que no sabe hacerlo. Ayer [por el martes] no se podía apoyar a Concha Andreu.

P. ¿Ha recibido presiones de su partido?

R. Obviamente, Podemos nos pide que lleguemos a un acuerdo con Andreu, y lo entiendo, porque queremos echar al PP. Pero tengo la impresión de que Andreu está recibiendo más presiones desde su partido.

P. Pablo Iglesias dijo que no se debe pedir más de lo que uno merece. ¿No es una desproporción que usted con un escaño exija tres consejerías?

R. En el tema de las tres consejerías ha habido filtraciones interesadas del PSOE, que ha dicho verdades a medias. Nosotros le hemos dicho que queremos formar parte del Gobierno. El número de consejerías no es lo importante. Andreu tiene que explicarnos seriamente las áreas que quiere que gestionemos. Nosotros queremos apoyarla y trabajar en conjunto.

P. ¿La dirección de Podemos le ha dado alguna consigna?

R. Ayer hablé con Pablo Echenique. Él también es partidario de alcanzar un acuerdo y de entrar en el Gobierno de La Rioja.

P. ¿Tiene las manos libres para tomar una decisión?

R. No, es una decisión que tomaré con toda la militancia.

P. ¿Qué obstáculos está poniendo el PSOE?

R. Son ellos los que hacen imposible el acuerdo. Primero dijeron que iban a formar un Gobierno de coalición y después se han desdicho al proponernos direcciones generales o colaborar de otras maneras. Un Gobierno de coalición significa que Podemos tenga algo que decir en el Consejo de Gobierno.

P. ¿La exigencia de las consejerías se mantiene?

R. La mejor forma de que trabajemos unidos es que Podemos y el PSOE seamos compañeros de viaje. Ella parece que quiere viajar en solitario.

P. El PSOE ya le ha ofrecido cargos intermedios dentro del Gobierno. ¿No es suficiente?

R. El PSOE ofrece direcciones generales. Esto supone que Andreu no quiere compañeros de viaje, sino que le llevemos las maletas. Nosotros estamos dispuestos a acarrear las maletas, pero también estar al frente de la expedición.

P. Estar en el Gobierno “al más alto nivel” ¿significa asumir al menos una cartera?

R. Tenemos que hablar de consejerías, efectivamente. Lo de menos es si son una, dos, tres o 3.000…

P. ¿Qué le pide al PSOE?

R. Negociemos con espíritu de cooperación. Confiamos en que Andreu sea capaz de decidir si le interesa más el Gobierno de La Rioja o las directrices que le llegan de Madrid.

P. ¿Eso pasa por formar una coalición?

R. Sí, por ejemplo. Andreu pensó que le íbamos a dar un cheque en blanco, pero los Gobiernos no se regalan, se negocian. Tienen que contar con nosotros íntegramente. Pretenden que entremos en el Gobierno por la puerta trasera. Insisto, no les vamos a llevar las maletas.