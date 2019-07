Francesc de Carreras, fundador de Ciudadanos, se da de baja del partido

Las bajas en Ciudadanos afectan ya al núcleo fundador. Francesc de Carreras, uno de los 15 padres intelectuales del partido, se ha dado de baja como militante porque no comparte el veto de la formación a Pedro Sánchez. Fuentes del partido han confirmado que De Carreras dejó de ser afiliado "hace semanas" aunque lo anunció antes, "hace meses", "después de que la ejecutiva del partido decidiera por unanimidad no pactar con Pedro Sánchez". La marcha de De Carreras, adelantada por Voz Populi, se suma a un reguero de dimisiones críticas con la estrategia de Albert Rivera en las últimas semanas.

De Carreras, articulista de EL PAÍS, escribió el pasado 14 de junio una dura tribuna en este periódico contraria a la decisión de Rivera de no pactar con el PSOE. "Estás a tiempo de rectificar. Si en 2016 acordaste con el PSOE un buen programa de gobierno, no hay motivo para que ahora no se repita tal operación", afirmaba en su análisis, en el que se dirigía a Rivera en términos personales: "No entiendo que ahora nos falles, Albert, que nos falle Cs, que el joven maduro y responsable se haya convertido en un adolescente caprichoso".

El catedrático no es uno más de los 15 fundadores. A De Carreras le unía una relación personal con Rivera, a quien dio clase en la universidad y apadrinó en Ciudadanos. Su distanciamiento viene de lejos, pero se agudizó desde que Rivera lanzó la estrategia del giro a la derecha de Ciudadanos y decidió cerrarse a acuerdos con el PSOE y acercarse a Vox. El cofundador considera que esa estrategia, sobre todo en lo que tiene que ver con negarse a un acuerdo con Sánchez, "antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España". "Es ir contra toda tu trayectoria política, contra la trayectoria de Cs. Se te acusará, con razón, que por tu culpa arrojas al PSOE a pactar con Podemos y con los nacionalistas, precisamente aquello que Cs debía impedir", escribió en la tribuna del pasado junio, titulada "Querido Albert".

En las tres últimas semanas han dimitido tres miembros de la dirección de Ciudadanos, en la que ya es la mayor crisis del partido desde su expansión nacional. Se han marchado Toni Roldán, portavoz económico, el eurodiputado Javier Nart y el cofundador y exlíder en Baleares Xavier Pericay. También anunció su abandono el líder en Asturias, Juan Vázquez.

De Carreras no tenía ningún cargo orgánico en Ciudadanos, pero opta por un abandono total al darse de baja como militante del partido que cofundó en 2006. Algo que —de momento— no ha hecho el resto de dimisionarios.