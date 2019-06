El líder de Vox en Andalucía se da de baja médica durante más de un mes

El presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha solicitado su baja como diputado por tiempo superior a un mes en el Parlamento andaluz. En un escrito enviado a Europa Press, el polémico juez en excedencia asegura que adopta esta decisión por el “linchamiento” que, según él, ha sufrido por el comentario que hizo en su cuenta de Facebook acerca del fallo del Tribunal Supremo que elevó a 15 años de prisión la condena a los miembros de La Manada por un delito de violación.

Serrano escribió: "La relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución" y sostuvo que "hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar en prisión". También mantuvo que "se nota que es una sentencia dictada por la turba feminista supremacista".

Sus compañeros de Vox no solo no suscribieron sus palabras, sino que además lo desautorizaron.

En el escrito remitido a Europa Press, Serrano no se hace responsable del comentario en Facebook que atribuye a un “colaborador”. Sí admite su autoría en un hilo anterior publicado en su perfil de Twitter en el que criticaba el fallo del alto tribunal –“nos volvemos a encontrar con una sentencia cargada de condicionantes mediáticos y políticos que acabará ante el Tribunal Constitucional”- y que, en su opinión, se trataba de un análisis “objetivo y jurídicamente riguroso”.

Serrano dice que pidió a “un nuevo colaborador” que lo escrito en Twitter “lo publicara también en Facebook, lo cual derivó en una publicación completamente ajena a mí y manifiestamente incorrecta en las formas”. Y añade: “En relación a la publicación en mi página de Facebook donde se hizo una vergonzosa apología de la prostitución y otras gruesas expresiones, a estas alturas creo que es evidente para todos quienes me conocen, que en absoluto son expresiones mías porque no responden a mi estilo de escribir, de pensar, ni de hablar en público, ni tampoco en privado”.

Unas dos horas antes de que trascendiera la petición de baja de Serrano, quien delegará su voto en un compañero, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, dejó en el aire una pregunta sobre la continuidad del juez en excedencia en el Parlamento andaluz. “En principio, nada indica que no vaya a continuar en su puesto”.