Vox denuncia el veto a sus parlamentarios en la delegación del Congreso al Consejo de Europa

Vox está dispuesto a llevar su pugna por lo que entiende como una estrategia de los demás partidos para fijarles un cordón sanitario hasta las instituciones europeas. Vox escribió el lunes al eurodiputado conservador británico Roger Gale para que impugnase ante la Comisión del Reglamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a toda la delegación española “por falta de equilibrio político”. Esa delegación está compuesta por 12 miembros, de diversos partidos aprobados por las respectivas Mesas del Congreso y Senado, pero sin Vox.

La senadora popular Carmen Leyte, del PP, que encabeza esa comitiva desde octubre de 2018 y fue la que compareció en la mañana de este martes, arropada por otros componentes del PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV, para justificar esa decisión. Leyte esgrimió ante Gale y la comisión que esa delegación nacional sí respetaba absolutamente lo votado por los ciudadanos y que, además, tenía un carácter “provisional” hasta que se compongan las nuevas comisiones en las Cortes españolas cuando arranque la nueva legislatura. La impugnación fue rechazada por unanimidad y la delegación estará en la tarde de este miércoles en la votación del nuevo secretario general de la Asamblea.

Cuando el diputado conservador británico Roger Gale recibió la carta de Vox pidiéndole ayuda para la impugnación de las credenciales de la delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) recabó el apoyo de otros diez parlamentarios de cinco delegaciones diferentes y le planteó la queja a la presidenta de la Cámara, Liliane Maury-Pasquier. Vox requería que se les dejase participar en esa delegación nacional también a los partidos pequeños. La reclamación tuvo que estudiarse in extremis y se convocó a la presidenta de la delegación española, la senadora gallega del PP, Carmen Leyte, este martes a las ocho de la mañana para poder resolver el asunto antes de que comenzasen las reuniones de la Asamblea General que mañana debe renovar a su secretario general. Entre otros asuntos. La cita duró una hora y media.

Leyte acudió a la sesión arropada por parlamentarios del PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y del PNV. Junto a la senadora popular acudieron a Bruselas a esta reunión los senadores del PSOE, José María Cepeda y Antonio Gutiérrez Limones, la diputada Belén Hoyo (PP), Miren Gorrotxategi (Podemos), Jokin Bildarratz (PNV); Olivia Delgado (PSOE), Adolfo Suárez y Rafael Hernando (PP) y Melisa Rodríguez (Ciudadanos).

Ante el británico Gale y los demás miembros de la comisión del reglamento, Carmen Leyte explicó que la decisión de la composición había sido adoptada con unanimidad por las Mesas del Congreso y del Senado en una circunstancia muy especial porque en España se habían celebrado unas elecciones generales el pasado 28 de abril y aún no están constituidas ni las comisiones parlamentarias ni las delegaciones de diputados y senadores que suelen acudir a estas instituciones internacionales. Ocurre, incluso, que de los 12 miembros teóricos que tienen que conformar este tipo delegaciones ahora solo repiten en las Cortes de la legislatura anterior cinco miembros y el resto los han completado el Congreso y el Senado con representantes actuales de sus respectivas Mesas. Ninguno de Vox, que no están en esos órganos tampoco.

La senadora Leyte informó de que todos estos argumentos ya se los había pormenorizado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a la presidenta de la Asamblea por carta, incidiendo en la provisionalidad de la situación. Desde las Mesas del Congreso y del Senado se optó por enviar una delegación provisional ante la importancia de la Asamblea. Estos argumentos siguen sin convencer a Vox, que mantiene que detrás persiste la idea de aplicarles un cordón sanitario tanto en las Cortes españolas y en la composición de sus futuras comisiones, como en las instituciones internacionales. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, avanzó este martes en una comparecencia de prensa en la Cámara que su partido adoptará medidas en el futuro al respecto, sin precisar cuáles.

La presidenta de la delegación española defiende que en una comitiva de 12 miembros no pueden estar debidamente representados todos los partidos políticos españoles y que si lo estuvieran entonces serían las formaciones mayoritarias, como PP y PSOE, las que tendrían una infrarrepresentación. Leyte matizó, en cualquier caso, que no sabe aún cómo se formarán las futuras delegaciones cuando el Parlamento esté a normal funcionamiento ni si entonces habrá componentes de Vox. No lo parece, por lo que han avanzado los dirigentes de PSOE y Podemos que conforman ahora la mayoría progresista en la Mesa de las Cortes.

El reglamento de la Cámara europea da un plazo de seis meses entre la celebración de elecciones generales hasta la creación de la delegación, por lo que los nuevos representantes españoles deberán acudir a la sesión de otoño, que se iniciará el 30 de septiembre.