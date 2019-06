La Fiscalía abre diligencias contra el portavoz de Vox en Murcia por sus insultos a la ministra de Justicia

La Fiscalía de Murcia ha decidido dar este lunes un paso contra Juan José Liarte, el portavoz de Vox en la Asamblea regional, que insultó el domingo a la ministra de Justicia a través de un mensaje en Facebook. Según ha anunciado el ministerio público, ha abierto diligencias de investigación penal contra el parlamentario autonómico tras estudiar sus declaraciones en los medios de comunicación y en la red social, en las que cargó contra Dolores Delgado, a la que calificó como "tiparraca" y "embustera", y añadió que "de una p*** [puta] solo se pueden esperar putadas".

Liarte escribió estas descalificaciones en un mensaje de respuesta a una publicación previa del diputado nacional Oskar Matute (EH Bildu), que había asegurado que su partido "no avala ni le gusta la Constitución". Unas palabras de Matute que, a su vez, contestaban a otras declaraciones de Delgado de diciembre de 2008, donde la ministra afirmó que la formación abertzale ha "aceptado la Constitución en su forma de ser". A ello se agarra Liarte, que justificó en un segundo mensaje que una de las frases que utilizó —"De una p*** solo se pueden esperar putadas"— no iba dirigida a la titular de Justicia, "sino a un señor de Bildu que la ha dejado en evidencia al negar que ellos acaten la Constitución, después de que ella haya afirmado lo contrario". No dijo nada, en cambio, del resto de insultos.

Esa tesis del portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia ha encontrado el respaldo de la formación de extrema derecha. "Creo que se han dado explicaciones más o menos satisfactorias para explicar que esa alusión no se refiere a la ministra, sino a un desmentido de Bildu", ha afirmado este lunes el portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, que también ha cargado con ironía contra el ministerio público: "De todas formas, sobre este tema: no podemos sino acoger con agrado esta preocupación de la Fiscalía por defender las figuras de los miembros del Gobierno… Que muestre el mismo rigor y celo con insultos al Rey".

La ministra de Justicia ha lamentado, por su parte, que PP y Ciudadanos no hayan condenado las "injurias" de Vox contra ella. "No [me han llamado] y es el momento de posicionarse. Esto está por encima de ideologías", ha dicho en una entrevista en la cadena SER, donde ha añadido: "[Hay que] saber con quiénes se pacta y con quiénes no". "Los políticos marcamos estilo y Vox tiene una senda muy focalizada en las mujeres. Confío y espero que sus socios, tanto Ciudadanos como el PP, vean que esta línea roja de Vox es inadmisible e inaceptable", ha continuado posteriormente.

En esa línea ya se manifestó el domingo José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización de los socialistas: "Reclamo de Cs y el PP un pronunciamiento sobre estas manifestaciones intolerables por parte de su socio en Murcia". También se pronunció el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "El machismo y el insulto no deben tener cabida en la política. Quienes la ejercemos tenemos la obligación de ser ejemplares. Respeto y ejemplaridad es lo que merece la ciudadanía a la que servimos y representamos. Todo mi apoyo para la ministra".

Murcia fue la comunidad autónoma con mayor porcentaje de voto para el partido de Santiago Abascal en las generales del pasado 28 de abril: un 18,64% de los electores murcianos apoyaron a Vox.